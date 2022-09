Energie : la mairie de Lille veut baisser de 2 degrés la température de l'eau dans les piscines

Entre la crise climatique et la crise énergétique, la mairie de Lille a annoncé prendre plusieurs mesures pour limiter sa consommation énergétique. Jeudi 8 septembre, elle a présenté son plan de sobriété énergétique pour un mode de consommation plus écologique et plus économique.