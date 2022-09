Hausse du coût de l'énergie: la piscine de Melisey va s'agrandir avec un bassin d'apprentissage à la natation

La piscine d'été de la Praille de Melisey va s'agrandir. Dans le cadre d'un 4e contrat Pact, un soutien financier pour l'avenir des communautés de communes de Haute-Saône, le département a décidé de soutenir les projets de celle des 1 000 étangs avec un chèque de près de 2 millions d'euros. Il va ainsi financer dans les six années à venir un peu plus de 80 % de la création d'un bassin couvert d'apprentissage à la natation sur le site de la piscine de Melisey, soit près de 800 000 euros. Un projet qui peut paraître éloigné du contexte actuel, à savoir la hausse du coût de l'énergie.

"Pour les bassins d'apprentissage à la natation, on a mis beaucoup plus d'argent que sur les autres équipements, car il y a une vrai nécessité", précise Yves Krattinger, le président du conseil de la Haute-Saône. "Le besoin est là. Quand on fait le bilan en Haute-Saône, il en manque. Il y a un nombre non négligeable d'enfants qui ne se voient pas offrir les 8-10-12 séances de natation pour qu'ils apprennent à nager. Ils ne vont pas apprendre à nager dans le lavabo ou la baignoire".

Une nécessité que défend également Régis Pinot, le maire de Melisey et président de la communauté de communes des 1 000 étangs. "La loi dit qu'un enfant, après la cinquième, doit obligatoirement savoir nager. C'est vrai que pour nous, c'est assez compliqué que ce soit au niveau de la primaire qu'au niveau du collège. On arrive à avoir quelques créneaux à la piscine de Lure, la piscine de Luxeuil est en rénovation, donc ce n'est pas simple pour nous. Avoir un nouveau bassin permettrait à nos enfants de bien pratiquer la natation et d'apprendre quelque chose qui est indispensable", assure l'élu.

Nous sommes des élus responsables

Un projet qui ne devrait pas voir le jour avant 2030 précise le maire. D'ici là, le président du Conseil départemental de Haute-Saône assure être confiant sur la prise en compte du coût de l'énergie pour cette construction. "Ici il y a du bois, beaucoup de bois. Donc je pense qu'ils vont trouver la meilleure solution pour que la chaudière chargée de chauffer l'eau fonctionne au bois."

"Nous sommes des élus responsables", ajoute Régis Pinot, qui comprend les questionnements que peuvent amener l'annonce de ce projet. "On a déjà une infrastructure sur place. Aujourd'hui, on n'a pas avancé le projet. On en a discuté donc on va voir comment on peut faire avec des panneaux solaires peut-être, avec l'eau de la rivière à côté qu'on pourrait traiter pour la ramener. On travaille beaucoup sur ce domaine. On a bien compris que l'eau était dans l'avenir quelque chose de rare. On ne fait pas n'importe quoi", insiste le maire de Melisey.