Energie : une proposition de loi pour "un tarif réglementé pour tous" déposée lundi par un député francilien

"On a des entreprises qui risquent tout simplement de mettre la clé sous la porte", affirme William Martinet, député Nupes de la 11ème circonscription des Yvelines, à l'issue d'une réunion avec des commerçants de Trappes, inquiets de voir leur facture d'électricité augmenter de "trois à quatre fois le prix actuel". L'élu va donc déposer une proposition de loi à l'Assemblée nationale, avec plusieurs de ses collègues, pour "revenir à un tarif réglementé de l'électricité pour tous".

ⓘ Publicité

Il serait valable pour les particuliers, commerçants, industriels, pour "qu'on ait un accès à l'énergie qui soit à un prix raisonnable et qui permette tout simplement aux entreprises de fonctionner", explique le parlementaire. "On a des commerçants qui ont une consommation trop importante et qui, du coup, sont exclus du tarif réglementé. Ils sont obligés d'aller sur le marché et de signer des contrats qui sont parfois à des niveaux très élevés", poursuit-il.

"On voit bien tous aujourd'hui les conséquences désastreuses de l'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie. L'énergie, c'est quelque chose de trop important, trop précieux pour que ce soit exposé au marché. On a besoin que tout ça revienne dans le giron du public avec des tarifs réglementés", détaille William Martinet.

Une manifestation de commerçants étranglés par la hausse des prix de l'énergie lundi à Paris

Le gouvernement a mis en place le 6 janvier dernier des mesures d'aides pour les commerçants . "Il y a un double problème avec ces aides : elles sont insuffisantes dans leur montant, elles ne prennent pas en charge suffisamment l'augmentation des factures, et en plus elles sont complexes à toucher pour des commerçants et artisans dont ce n'est pas le métier de faire de la paperasse", rétorque William Martinet.

Le député participera d'ailleurs ce lundi à la manifestation à Paris des commerçants justement étranglés par la hausse du prix de l'énergie, une action menée par un collectif de boulangers de plusieurs villes de France.