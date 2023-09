Enfance en danger : au cœur de la CRIP, la cellule signalement de l'Eure

Depuis le meurtre de la petite Lisa à Conches-en-Ouche dans la nuit du 23 au 24 septembre 2023, un mot revient souvent, c'est signalement. Des signalements qui sont traités exclusivement par le conseil départemental de l'Eure. C'est au quatrième étage de l'hôtel du Département qu'est installée la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes, qui gère les signalements lorsqu'il y a suspicion de danger pour un enfant. "Il a plusieurs moyens pour signaler un enfant que l'on estime en danger" explique Laure El Alaoui, la directrice Enfance Famille, "tout d'abord le 119, par téléphone ou par mail". En cas de situation préoccupante, tout citoyen peut appeler la police ou la gendarmerie "qui feront le lien avec nos services". Pour Laure Alaoui, il ne faut pas hésiter à faire un signalement, parce que dit-elle, "parfois on le sait, on aura peut-être tendance à attendre, mais n'hésitez pas, il faut signaler. On peut classer sans suite". Laure Alaoui veut balayer "ce sentiment de délation, car derrière il y a des enfants. C'est leur vie, c'est leur santé, donc pas d'hésitation".

La CRIP évalue les situations

Tout appel au 119 est relayé sous forme de fiche à la cellule de l'Eure et les informations préoccupantes sont "traitées dès le lendemain" explique Alexandre Martin, la responsable du service Évaluation. Une équipe pluridisciplinaire (éducateurs, assistants sociaux, juriste), va mener un travail d'enquête dans le but d'émettre une préconisation. Le dossier peut être classé sans suite mais "si les éléments que nous avons sont très graves, nous transmettons une dénonciation de faits au parquet" détaille Alexandra Martin et "nous pouvons en parallèle diligenter une enquête sociale très rapide". Dans des cas moins urgents, une enquête sociale a lieu sur le terrain.

Un binôme évalue la situation de l'enfant, "pour voir ses besoins fondamentaux, sa prise en charge, son quotidien". Parfois, les parents ont besoin seulement d'un coup de pouce, qui peut prendre plusieurs formes : accompagnement par un travailleur social ou par un intervenant en économie sociale et familiale, soutien à la parentalité ou soutien au budget. Dans tous les cas, les parents sont prévenus par courrier de cette évaluation, pas toujours vue d'un bon œil. "Ce n'est pas forcément facile pour les familles, parce que c'est intrusif" admet Alexandra Martin, "on a le sentiment qu'on vient chez soi regarder ce qui se passe" alors que "c'est une opportunité d'avoir de l'aide, de l'écoute et de la bienveillance".

Des signalements en hausse

Depuis la crise sanitaire du covid et ses confinements, le nombre de signalements, est dans l'Eure, comme en France, en augmentation. Il y a eu dans le département 2186 informations préoccupantes entrantes, en 2021, 2566 en 2022 (+17%) et 1698 pour les huit premiers mois de l'année 2023. "Il y a une vraie aggravation des violences, notamment des violences intrafamiliales et des violences sexuelles à l'encontre des enfants" abonde Laure El Alaoui.

Le conseil départemental de l'Eure publiera mi-octobre un guide du signalement.

Commant faire un signalement ?