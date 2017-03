Enfant à vélo : le casque ou 90 euros d’amende

Une nouvelle loi entre en application ce mercredi : le port du casque est obligatoire pour les enfants de 12 ans et moins lorsqu’ils circulent à vélo. Une mesure plutôt bien accueillie…. notamment pour les intéressés !

Auparavant recommandé, le casque devient désormais obligatoire pour les jeunes cyclistes jusqu’à 12 ans. Qu’ils soient passagers ou conducteurs de leur bicyclette. La nouvelle loi dit « qu’une personne transportant ou accompagnant un enfant de moins de 12 ans sans casque à vélo devra s'acquitter d'une amende de quatrième classe (90 euros) ».

La mesure avait été annoncée en octobre 2015 lors d'un Conseil interministériel de sécurité routière. Certaines écoles l’avaient relevé et elles ont profité de l’occasion pour anticiper une sensibilisation au port du casque. C’est le cas par exemple de l’école primaire Leopold Sedar Senghor de Caen (177 élèves). « On est dans un quartier où les enfants peuvent beaucoup se déplacer à vélo, il y a beaucoup de secteurs piétonniers » précise Julie Noël, le directrice « on a donc fait le choix de partir sur un projet avec plusieurs animations sur le vélo avec les enfants de cycle 2, du CP au CE2. Le casque était perçu comme un accessoire sans grande utilité. On a démontré que ce n’est pas un jouet ou un déguisement. Et les enfants ont pu sensibiliser leurs parents pour qu’ils aient un casque ».

Le livret remis à chaque enfant de l'école Leopold Sedar Senghor de Caen © Radio France - Didier Charpin

Dans une classe de CE1 les enfants sont enthousiastes et unanimes sur l’utilité du casque « s’il y a un gros caillou que je n’ai pas vu je risque de me casquer la tête si j’ai pas mon casque » affirme Marouane du haut de ses 7 ans. Et il se montre ferme quand il croise un copain sans protection sur la tête « je lui dis tout de suite de mettre son casque et de bien l’attacher. Sinon il y a du danger ! ». Sa camarade Margot insiste sur le fait que « l’hôpital ça coûte très très cher et qu’il faudra donner beaucoup de sous si on tombe sans avoir le casque ». Un argument qui fait sourire la directrice « Oui nous leur avons expliqué que les assurances ne prennent pas en charge un accident sans le port du casque ! ». Les enfants disent tous porter leur casque « mais ce n’est pas toujours le cas pour les adultes » s’étonne l’une des élèves.

Reportage « + de l’info » dans une classe de CE1

Une bonne mesure – CHU de Caen

Selon la Sécurité routière, le port du casque diminue le risque de blessure sérieuse à la tête de 70%, celui de blessure mineure de 31% et celui de blessure au visage de 28%. Le casque à vélo est d’ailleurs obligatoire dans 12 pays de l'Union européenne. Cette nouvelle loi est d’ailleurs saluée par le service des Urgences du CHU de Caen. « On reçoit en effet des enfants blessés à la tête après une chute à vélo aux Urgences pédiatriques » confirme le Centre hospitalier. « Il faudrait même que cette loi soit obligatoire pour tous » estiment certains médecins.

Compliqué d’étendre la loi à toute la population

En France, les cyclistes ont vu leur mortalité repartir à la hausse l’an dernier : 159 morts soit une augmentation de 7 % par rapport à 2015. Mais étendre le port du casque à l’ensemble des cyclistes pourrait plomber les services de location de vélo en libre-service.