Seine-Maritime, France

France Bleu Normandie vous a révélé ce lundi 18 juin 2018 les propos polémiques de la responsable du service adoption au département de Seine-Maritime sur l'adoption d'enfants par des couples homosexuels. "Les couples homosexuels ne sont pas exclus mais ils ne sont pas prioritaires" a déclaré Pascale Lemare à notre micro.

Pascal Martin, le président du département condamne ces propos ce lundi après-midi. Il réagit à ces déclarations dans un message posté sur le réseau social Twitter et sur France Bleu Normandie : "Je condamne très fermement et sans aucune réserve les propos tenus qui ne reflètent en rien la position du Département et mes convictions personnelles. C'est totalement à l'opposé de ce que nous portons dans les politiques de solidarité au département qui sont celles de dire que toutes les personnes ont les mêmes droits. Il n’y a aucune différence à faire entre les couples hétérosexuels et homosexuels."

Je condamne fermement les propos de madame Lemare qui ne reflètent en rien la position du Département et mes convictions personnelles. Il n’y a aucune différence à faire entre les couples hétérosexuels et homosexuels. Tous ont les même droits. — Pascal MARTIN (@Pasc_Martin) June 18, 2018

Les propos tenus à notre micro ont suscité la polémique et fait réagir la classe politique à commencer par le Parti Socialiste de Seine-Maritime

Le gouvernement a réagi par la voix du secrétaire d'état Olivier Dussopt

Si les propos sont vérifiés, ils sont contraires aux principes de neutralité, d’égalité et de refus des discriminations qui caractérisent la #FonctionPublique. Je les condamne et prends acte de leur condamnation par le président de ⁦@seinemaritime⁩ https://t.co/wolrY2YZaC — Olivier Dussopt (@olivierdussopt) June 18, 2018

L'association ADFH Association Des Familles Homoparentales envisage de porter plainte et demande la révocation de la directrice de l'adoption au département de seine-Maritime