"Enfants de la Creuse" : l'Isérois Jean-Charles Pitou entendu par la commission d'experts

Les Enfants de la Creuse, ces enfants déracinés de l'île de la Réunion, veulent notamment faire connaître leur histoire. Il y a deux ans, l'assemblée nationale a reconnu la "responsabilité morale" de l'Etat. Aujourd'hui, ils attendent beaucoup de la commission d'info créée juste après.

Les enfants de la Creuse, c'est ainsi qu'on nomme de petits Réunionnais exilés de force en métropole entre 1963 et 1981 pour repeupler des départements touchés par l'exode rurale. Parmi ces 64 départements, la Creuse donc. Si l'Isère n'en fait pas partie, un Isérois se bat depuis des années sur ce dossier. Il s'agit de Jean-Charles Pitou, 61 ans, habitant de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs.

A 9 ans, après le divorce de ses parents, il a été placé dans un foyer du Cantal. Il préside l'association "Génération brisée" et ces jours-ci comme d'autres Réunionnais, il a été entendu par une commission d'experts chargée de faire la lumière. Cette commission a été créée en février 2015 et doit rendre des conclusions dans un an. Ces jours-ci donc, des auditions ont eu lieu à Paris, à Guéret dans la Creuse, mais aussi à Montpellier. C'est là que Jean-Charles Pitou et 4 autres ex-enfants de la Creuse ont pu témoigner.

Pour en savoir plus, le site internet de l'association Génération brisée