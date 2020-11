Enfants handicapés : le parcours du combattant pour les parents en Mayenne

A l'occasion de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, France Bleu Mayenne traite plus globalement la question du handicap et de sa prises en charge dans notre société. Dans le Nord-Mayenne, une maman et son mari se sont battus pour la scolarité de leur fille de trois ans.

C'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. L'occasion pour France Bleu Mayenne d'évoquer plus largement la question du handicap dans notre société. Ce jeudi, nous évoquons le rôle des parents dont les enfants sont porteurs d'un handicap. Ce n'est évidemment pas facile à vivre pour les papas et les mamans car la société leur met parfois des barrières dans le quotidien de la vie.

En déambulateur

Dans le Nord-Mayenne, Marie-Armelle est maman d'une petite fille de trois ans. Son enfant souffre d'une maladie rare qui touche les muscles : l'amyothrophie spinale. Une maladie héréditaire qui l'oblige à se déplacer avec un déambulateur. Pendant plusieurs mois, la petite fille de Marie-Armelle était scolarisée dans une école à deux pas de son travail. Elle bénéficiait d'une auxiliaire de vie scolaire (AVS). Cependant, il fallait que cette dame soit aussi aux côtés de l'enfant après l'école, pendant le temps périscolaire.

La maman s'est donc naturellement tournée vers la municipalité du village dont nous tairons le nom. "J'ai rencontré le maire le 1er juillet, pour lui demander une solution afin que ma fille puisse aller à la garderie. Il m'a confirmé qu'il ne fallait pas que je m'inquiète. Sauf que tout l'été je n'ai pas eu de nouvelles. A une semaine de la rentrée, on m'a expliqué que cela ne pourrait pas être possible" raconte la maman surprise et même choquée de la réponse du maire de cette commune (que nous n'avons pas réussi à joindre). "Il m'a dit que si on disait oui pour ma petite fille, il faudrait dire oui à tous les autres enfants handicapés".

Des parents qui n'abdiquent pas

Un peu désarçonnés, Marie-Armelle et son mari attendaient plus de soutien de la part d'une collectivité publique. "On a le droit de refuser. Mais j'aurai aimé que l'on me propose un semblant d'alternatives et qu'au moins on donne l'impression de prendre en considération notre problème" explique la mère de famille. Finalement une solution a été trouvée pour la petite fille : elle est scolarisée dans la commune de Saint-Pierre-des-Nids, avec une prise en charge de l'auxiliaire de vie scolaire . "Ca été réglé en une heure de rendez-vous avec le maire" se réjouit la maman Marie-Armelle.