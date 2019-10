Enfants nés par GPA à l'étranger : la Cour de cassation reconnaît " le lien de filiation" avec leur mère d'intention

Sylvie et Dominique Mennesson, parents de jumelles nées par GPA aux États-Unis, en 2014 à Paris

Après quinze années de bataille juridique, le couple Mennesson a obtenu gain de cause. La Cour de cassation a validé vendredi l'entière transcription en droit français des actes de naissance de leurs jumelles, nées par GPA en Californie (États-Unis) il y a 19 ans. Le cas de cette famille est devenu emblématique de la lutte des parents d'enfants nés d'une GPA à l'étranger pour faire reconnaître la filiation avec la "mère d'intention". Ce terme désigne la femme qui a désiré et élevé les enfants mais n'en a pas accouché.

Si la reconnaissance de la paternité de Dominique Mennesson, père biologique, était acquise, son épouse, "mère d'intention", devait effectuer des démarches pour être reconnue comme la mère. Dans ce cas précis la Cour de cassation a estimé que l'adoption, solution qu'elle préconisait jusqu'à présent, n'était pas adaptée notamment "au regard du temps écoulé depuis la concrétisation du lien entre les enfants et la mère d'intention".

Une première

C'est une première. Jusqu'à présent, la jurisprudence de la Cour de cassation ne permettait pas une telle transcription des actes de naissance. Toutefois précisent les juges dans leur arrêt, en règle générale, adopter reste la voie privilégiée pour établir la filiation entre les enfants et leur "mère d’intention".

"Nos enfants ne sont plus des fantômes. Ce sont nos enfants, légalement parlant", a réagi le père des jumelles, Dominique Mennesson, devant la presse au palais de justice de Paris. "C'est une immense victoire pour la famille Mennesson, la fin d'un combat de 19 ans", a salué l'avocat de la famille, Patrice Spinosi. "Ce combat est définitivement et complètement gagné" et "cela fera jurisprudence pour des cas identiques à ceux de la famille Mennesson", a-t-il estimé.

Le gouvernement avait indiqué être "suspendu" à sa décision pour clarifier l'état du droit pour les enfants nés à l'étranger d'une mère porteuse. Jeudi, l'Assemblée nationale a voté un amendement automatisant la reconnaissance en France de la filiation d'enfants conçus par GPA dans un pays où la pratique est autorisée, contre l'avis du gouvernement qui a aussitôt réclamé une seconde délibération.