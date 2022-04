Enfants placés dans la Loire : "Si on a besoin de nous pour un accueil immédiat, on répond"

La Loire compte près de 2 400 enfants et jeunes majeurs placés après une décision judiciaire. Accueillis pour un tiers chez des assistants familiaux, d'autres sont d'abord hébergés dans des foyers souvent en surcapacité, avec des salons transformés parfois en chambre.

La Loire a besoin de nouveaux assistants familiaux (anciennement familles d'accueil) pour mieux prendre en charge les enfants placés. Ils éduquent près de 800 jeunes dans le département. 1 600 autres mineurs sont placés dans des foyers ou des maisons à caractère social. Des structures que dirige Romaric Pflug, directeur du Foyer départemental de l'enfance et de la famille.

Les enfants arrivent en foyer le plus souvent après une décision judiciaire. "Dans le cadre d'accueil d'urgence, on a une durée initiale théorique de trois mois, renouvelable une fois, ce qui nous permet de faire un état global de la situation, d'en rendre compte. Et puis après d'estimer les suites à donner pour pour l'enfant, quel est son intérêt ? Un retour en famille ou une orientation dans une autre structure de placement sur du plus long terme ?"

Mais souvent leur passage en foyer d'urgence dure plus de six mois à cause d'un manque de place dans des structures spécifiques comme des instituts médicoéducatifs pour des enfants handicapés. "C'est toujours l'intérêt de l'enfant qui va primer. Et nous continuons notre accompagnement et notre accueil jusqu'à ce qu'une solution adaptée soit trouvée. Nous recevons 25 à 30 % d'enfants porteurs de handicap et on sait que tout ce qui est institution spécialisée en France manque cruellement de places."

Le Foyer départemental de l'enfance et de la famille atteint donc un taux d'occupation de 105 à 110 %. "On a toujours des lits. Et puis parfois, malheureusement, au niveau des conditions d'accueil, c'est le salon que l'on transforme en chambre, alors de façon le plus temporaire possible. Mais ça nous arrive. Pour nous, le plus important, c'est de répondre à la mission de service public pour laquelle on est. Et il est clair que si on a besoin de nous pour un accueil immédiat, on répond."