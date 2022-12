Enfants secourus dans une grotte en Dordogne : l'accès au site interdit sous peine de 750 euros d'amende

"Le panneau est prêt" assure le maire de Rouffignac-de-Sigoulès, Alain Castang qui attend de savoir où le propriétaire veut l'installer. Il a demandé à la préfecture de renforcer l'interdiction au site de la grotte de la Fontanguillère après la mésaventure de deux enfants l'été dernier . En juillet dernier, ils se sont perdus dans cette grotte avant d'être retrouvés sains et saufs après plusieurs heures de recherches par les pompiers spécialisés.

L'accès interdit toute l'année

La grotte de la Fontanguillère se situe sur sa commune, sur une propriété privée mais elle attire les curieux et les amateurs de spéléologie. "Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une voiture" selon Alain Castang qui s'inquiète d'un accident plus grave.

La préfecture de la Dordogne a pris un arrêté le samedi 24 décembre dernier pour interdire aux personnes d'entrer dans la grotte "tout au long de l'année". Les personnes qui se rendent malgré tout dans la grotte risque une amende de 4e classe, c'est-à-dire une amende de 750 euros.

Une zone de protection pour les chauves-souris

La circulation et le stationnement de voitures ou tout autre véhicule est également interdit tout comme le fait de couper du bois, de camper ou encore de faire un feu ou de cueillir des plantes sauvages. Cet arrêté s'appuie sur la présence d'espèces protégées de chauve-souris (minioptères de Schreibers et des petits et grands murin) et délimite une zone de protection de près de 4 hectares pour "garantir l'équilibre biologique et la conservation des espèces". La spéléologie est interdite sauf aux personnes du site Natura 2000 qui viennent notamment suivre la population de chauves-souris.