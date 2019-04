Enfin des murs anti-bruit le long de la RN88 au Chambon-Feugerolles

Chambon-Feugerolles, France

L'Etat et la région Auvergne-Rhônes-Alpes ont finalement validé la construction de trois murs pour protéger les riverains du Chambon-Feugerolles des nuisances sonores de la RN88. Les travaux devraient commencer en 2020 et coûter un million et demi d'euros.

"C'était un combat nécessaire puisque la population nous dit chaque fois : 'Monsieur le maire il faut faire quelque chose contre le bruit', cette fois nous avons été entendu", se félicite Jean-François Barnier. Depuis trente ans, ce maire se bat pour ériger des murs autour de la nationale et préserver les oreilles de ses citoyens. En trente ans, le trafic a doublé sur cette portion rendant le quotidien très bruyant.

Trois écrans anti-bruits vont donc être construits, le premier dès 2020 le long du parc Jean-Jacques Rousseau, les deux autres face à face à la Pélissière à l'entrée du village. Ces emplacements spécifiques correspondent à la législation en vigueur qui ne finance ce type de travaux qu'autour des maisons qui ont été construites avant l'installation de la quatre-voies dans les années 60.

Deux autres murs anti-bruit vont également être érigés le long de la quatre-voies dans le quartier de La Rivière à Saint-Etienne.