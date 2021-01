"Enfin je suis en règle" : un messin raconte son parcours du combattant pour renouveler son titre de séjour

En déposant en septembre dernier sa demande de renouvellement de titre de séjour deux mois avant son expiration, Juan Rocha pensait être largement dans les temps. Ce Colombien de 36 ans est arrivé à Metz en 2011 pour y suivre des études supérieures. Il s'est ensuite installé définitivement, a trouvé un travail d'informaticien au Luxembourg, s'est marié avec une compatriote avec qui il a eu un enfant. Depuis, sa demande de prolongation de séjour en France n'était qu'une formalité. C'était sans compter cette année avec la crise du coronavirus.

Peur des contrôles

Car avec les mesures sanitaires et la suspension de l'accueil du public, impossible de déposer lui même la demande en préfecture, comme il en avait l'habitude. C'est donc par courrier qu'il adresse son dossier le 25 septembre. Mais le 9 novembre, date d'expiration de son titre de séjour, il n'a aucune nouvelle, malgré de nombreux appels et mails de relance. Deux déplacements à la préfecture n'y changeront rien... "J'avais besoin au moins du récépissé de demande pour faire des démarches administratives pour la maison que je viens d'acheter ou pour inscrire mon fils à la crèche" raconte-t-il. Son employeur au Luxembourg s'impatiente aussi de voir sa situation se régulariser. Pire : Juan n'ose alors plus sortir de chez lui par peur des contrôles de police...

Je vais enfin pouvoir sortir tranquille

Finalement, après voir été sollicitée par France Bleu Lorraine sur sa situation précaire, la préfecture de la Moselle a adressé au colombien le fameux récépissé le 30 décembre. Le voila enfin rassuré en attendant le renouvellement pour de bon de son titre. "Je suis soulagé, car je ne suis plus dans l'irrégularité... Je vais enfin pouvoir sortir tranquille." Et surtout transmettre le fameux papier à son employeurs. Mais le cas de Juan n'est pas isolé. Un de ses compatriotes colombiens dans une situation similaire n'a pas eu cette chance : selon lui, il a été licencié.

L'impact de la crise selon la préfecture

La préfecture de la Moselle reconnait que "la crise sanitaire a généré des adaptations des modalités d'accueil du public qui impacte les délais de délivrance des titres de séjour." Cela s'explique aussi par une mesure nationale prise au printemps dernier pour l'ensemble des titres de séjour, récépissés et visas de long séjour qui expiraient entre le 16 mars et le 15 juin 2020 : ils ont été automatiquement prolongés de 6 mois. "L'ensemble des demandes concernées par la prolongation arrivent au même moment" précise la préfecture qui indique que des outils numériques sont à disposition des demandeurs et qu'elle est "particulièrement vigilante pour traiter les situations urgentes liées à des ruptures de droit, signalées en particulier sur la boite pref-dii-webmestre@moselle.gouv.fr"