Enfin l'été en Bretagne : nos bons plans plages pour être tranquille

"C'est le Cap d'Agde !", c'est ce qu'on a entendu ce jeudi sur certaines plages de Bretagne, alors que l'été avait décidé de s'installer une journée entière sur la région, en faisant grimper le thermomètre jusqu'à... 25° environ. De quoi avoir envie d'une glace - à l'heure du goûter, il ne fallait pas être pressé, de quoi avoir envie de poser sa serviette sur le sable.

Sauf que... tout le monde a eu la même idée, visiblement, ce jeudi et les plages réputées familiales se sont retrouvées bondées, et parfois difficile de mettre plus d'un mètre entre les serviettes de deux familles ou de deux groupes de copains.

Plage de Cap Coz © Radio France - Aurélie Lagain

France Bleu vous donne ses bons plans pour éviter la foule sur le sable. D'abord quelques généralités :

les zones surveillées sont plus sûres... mais plus remplies évitez les criques pour privilégier les longues plages dunaires les longues plages peuvent aussi être des spots de loisirs nautiques et de char à voile pourquoi ne pas tenter les plages naturistes, souvent moins bondées ?

Finistère

Plouguerneau : La grande plage du Vougot et ses dunes

Fouesnant : la longue étendue de sable (5 km) entre Kerambigorn et la mer Blanche

Baie de Douarnenez : Kervel et Trezmalaouen

Combrit : la longue plage de Kermor

Saint-Guénolé : Pors Carn sur 2 km de sable fin

Tréguennec : Kermabec sur 3 km de sable

Plozévet : la plage de Gwendrez à Pors Poullan

Morbihan

Plouhinec : la plage du Magoüero, longue de 8 km

Pénestin : la plage de la Mine d'or et sa falaise sur 2 km

Plouharnel : plusieurs plages sur 10 km

Erdeven : la longue plage de Kerhilio certifiée handiplage (et avec douches) et vue sur la presqu'île de Quiberon

Belle-Île-en-mer : la plage de Dotchot à Bangor, naturiste et difficilement accessible, l'accès est très escarpé

Côtes d'Armor

Pleumeur-Bodou : Keryvon, face à l'île d'Aval, où la mer se retire très loin à marée basse

Guerlédan : l'anse de Sordan, Beau Rivage et les bords sauvages du plus grand lac de Bretagne

Plestin-lès-Grèves : de Saint-Efflam à Saint-Michel-en Grève, avec les jeux pour enfants

Trebeurden : plage de Goas Lagorn, baignade surveillée et vos amis à quatre pattes sont autorisés en laisse

Ille-et-Vilaine