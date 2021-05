Enfin la mer ! Aux Sables d’Olonne, la fin de la limite des 10 kms a attiré la foule

La fin de l'interdiction à plus de 10 kms a fait des heureux, ce lundi, en Loire-Atlantique et en Vendée. Il faut dire aussi que la journée était particulièrement ensoleillée. Aux Sables d'Olonne, un grand nombre de personne n'ont pas raté l’occasion de revoir enfin la mer.

Il y avait pas mal de monde sur le littoral, ce lundi, pour aller voir la grande bleue, en plus, sous le soleil… La fin de l'interdiction de déplacement à plus de 10 kilomètres a fait des heureux et Loire Atlantique et en Vendée. Un air de liberté, même si la crise sanitaire est toujours là. Aux Sables d'Olonne, sur la plage et sur le remblai, tout le monde avait le sourire.

C’est le cas d’Ismaël et de son épouse Catherine, venus de Mouilleron-le-Captif, près de la Roche-sur-Yon : « ça faisait longtemps qu’on avait envie de reprendre l’air. Même si on a une maison avec un jardin, là, c’est tout autre chose. En plus, pas de chance pour eux, nos enfants ont du reprendre les cours au collège et au lycée, alors, on en profite ».

Michel et Annick, eux, sont venus d'Angers, eux aussi pour voir la mer le temps d'une journée : « ça nous manquait énormément, la mer, ça permet de s’évader ». D'autres ont décidé de prendre quelques jours de vacances, comme ces trois étudiants, venus de Nancy : "ça fait vraiment du bien, un vrai bonheur !"

Trois étudiants tout juste arrivée de Nancy pour quelques jours de vacances © Radio France - Philippe Rey-Gorez

On croise aussi, bien sûr, des Sablais. Ce n'est pas parce qu’on habite en bord de mer qu'on n'a pas envie d'en profiter, dit Josy : « la chance qu’on a, alors qu’on sait qu’il y a des millions de gens qui sont enfermés ».

Première étape d'un retour à la vie normale ? Pour la suite, les personnes que nous avons rencontrées préfèrent se montrer prudentes, comme Michel : « non, non, nous ne sommes pas encore au bout du tunnel ».