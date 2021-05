Ce mercredi 19 mai marque la deuxième étape du déconfinement. De nombreux commerces, lieux culturels, et les terrasses de restaurants, fermés depuis des semaines, voire des mois, rouvrent enfin. Petit tour d'horizon en Drôme Ardèche.

Enfin la réouverture des terrasses en Drôme et en Ardèche

C'est un peu de la vie d'avant qui reprend. La vie d'avant le début de la crise sanitaire. A partir de ce mercredi 19 mai, deuxième étape du déconfinement, de nombreux établissements peuvent rouvrir, même en jauge réduite.

Les commerces non-essentiels vont accueillir leurs premiers clients (dans la limite de 8m² par client).

Les spectateurs sont à nouveau les bienvenus dans les cinémas, théâtres, salles de spectacle (avec une jauge à 35%). Les musées rouvrent eux aussi.

Dans les rues, sur les places, en ville comme en campagne, en Drôme Ardèche comme ailleurs, les terrasses de cafés et de restaurants accueillent leurs premiers clients depuis plus de 6 mois. 203 jours de fermetures exactement! Même avec une demi-jauge et en laissant les salles fermées encore jusqu'au 9 juin, c'est la vie qui reprend dans ces établissements.