Pertuis, France

La ville de Pertuis n'avait pas mis à jour son répertoire des rues depuis 1959. Certaines rues n'avaient pas de nom, d'autres en avaient plusieurs. La mairie a recensé toutes les rues et déjà attribué 80 noms. Ils seront présentés en conseil municipal et transmis aux impôts et à La Poste avant l'été. Ensuite, les habitants des lotissements et voies privées seront consultés pour nommer d'autres rues sans nom.

Les changements de noms devraient faciliter la vie de plusieurs centaines d'habitants. Jean-Michel Aplanat, le conseiller municipal délégué à au répertoire des rues de Pertuis, explique que certaines voies n'étaient que des numéros : "chemin rural numéro 12-13, ce n'est pas très pratique".

Pas de rue Johnny Hallyday à Pertuis, mais une rue Jeanne d'Arc

De nombreux Pertuisiens ont proposé des noms de rues, le conseiller municipal explique qu'une commission a "refusé des noms hurluberlus comme rue Johnny Hallyday". Les services fiscaux devront ensuite valider le répertoire des rues. La procédure administrative aura lieu courant 2018.

L'élu à l’urbanisme de Pertuis explique que "certaines rues avaient plusieurs noms comme la rue des moulins, du moulin, du moulin à huile. La rue avec le local Jeanne d'Arc portera le nom de rue Jeanne d'Arc pour que ça parle à tout le monde". Pour renommer les rues des lotissements privés, les syndics et les propriétaires seront contactés pour donner leur avis.