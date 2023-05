"Enfin une légitimité !" Après cinq années de procédures, Valérie est reconnue comme mère de ses enfants

"Un énorme soulagement, une libération enfin une légitimité !" Lorsque Valérie* a reçu l'acte d'adoption de sa fille de 10 ans et de ses jumeaux de 6 ans, elle n'y a pas cru tout de suite. "J'ai dû relire le document trois fois", raconte-t-elle, encore émue après ces cinq années à devoir prouver qu'avoir ces trois enfants était bien son projet à elle aussi.

En 2018, Sandrine, son ex-femme et maman biologique des trois enfants, décide de divorcer quelques jours avant la fin des démarches d'adoption plénière pour que Valérie soit également reconnue comme maman. Sandrine ne veut plus qu'elle le soit.

Commencent alors cinq années de procédures, de dossiers à remplir, d'extraits de leurs démarches pour entreprendre une PMA en Espagne - avant même la légalisation du Mariage pour tous en 2013 et de la PMA (procréation médicalement assistée) pour toutes en 2022 - à retrouver et à fournir à la justice.

Le livret de famille est complet

Il y a quelques jours, cette longue attente à pris fin. Valérie a désormais un droit de regard sur la santé et l'éducation de ses enfants. "La grande va entrer en 6eme et les petits en CP, c'est donc un moment important pour eux et pour moi. Je vais pouvoir suivre leur développement, être informée des voyages scolaires", se réjouit-elle.

Sous son nom, sur son livret de famille, figurera celui de ses trois enfants. Le sien sera également ajouté aux leurs. "L'État français reconnaît l'adoption. Les enfants vont pouvoir avoir nos deux noms. La grande signait déjà ses dessins avec les deux noms et pour elle tout est normal".

Amendement à la loi de bioéthique

C'est d'ailleurs auprès de sa grande qu'elle a extériorisé son émotion, plusieurs jours après avoir reçu le courrier. "Mignonne, elle m'a fait un câlin et m'a dit 'ça y est tu nous as adoptés, enfin !'" La fin de cette longue démarche devrait également permettre aux enfants "de lâcher cette pression et de reprendre leur place d'enfant", sourit Valérie.

Elle est en train de raconter leur histoire dans un livre. En France, de nombreux parents ont été confrontés à cette même limite. Un amendement à la loi de bioéthique de 2022 leur permet d'adopter sans l'accord du parent biologique, jusqu'en 2025, leurs enfants. La loi sur la PMA pour toutes reconnaît désormais des droits parentaux à la maman "sociale", c'est à dire qui n'est pas biologique.

*Les prénoms ont été modifiés.