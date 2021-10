Enfin une plateforme unique et gratuite pour trouver une maison de retraite dans le Tarn

C’est un moment souvent désagréable pour les familles. La recherche d’une maison de retraite se révèle un vrai casse-tête qui va peut-être être un peu simplifié par une plateforme unique : Via Trajectoire. Le Tarn est en train de le lancer et toute l’Occitanie devra bientôt s’en servir.

Fini donc les dossiers papiers que vous déposez dans les boites aux lettres de 10 ou 20 maisons de retraites. Terminé les dossiers perdus sous une pile. Via-Trajectoire permet de faire plusieurs demandes dans différents ehpads. Un service unique et gratuit.

Des piles de demandes qui s'entassaient

C’est l’ARS qui déploie cette plateforme. Une grande partie des départements français l’ont déjà. Et si on est un peu en retard en Occitanie, c’est visiblement la faute à la lente fusion entre Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Pour les 67 ehpads du Tarn, avant cela les dossiers d’inscriptions étaient un peu géré à l’avenant. Avec parfois "le dernier dossier arrivé qui était servi" avoue une directrice et "des piles de demandes qui s’entassaient". Avec ce nouveau système, les familles ont l’impression de comprendre mieux et de reprendre la main sur leur demande explique Nadia Bousquet qui dirige l’ehpad du village de Lagrave. "On va pouvoir répondre aux familles plus facilement qu'avant. Pour elles, ce sera plus simple . Elles feront plusieurs demandes à la fois dans plusieurs endroits à la fois. Ils auront des retours sur ce qu'ils ont envoyé. Ils savent quels sont les établissements qui ont ouvert les dossiers. Ils savent ceux qui les mettent sur liste d'attente. Les gens se sentent moins abandonnés parce qu'avant nous n'avions même pas le temps de répondre à toutes les demandes."

Calcul du reste à charge pour les familles

Parmi les fonctions de Via Trajectoire, un annuaire avec un outil très pratique pour savoir combien la maison de retraite va coûter commente Amandine Cassagne qui travaille au déploiement du site. "Les établissements ont renseigné leur tarif et grâce à ces tarifs ont va pouvoir calculer le reste à charge pour les familles." Le système fonctionne aussi pour l’accueil temporaire en maison de retraite. Et pour les médecins qui décortiquent les dossiers médicaux, c’est aussi très utile, assure docteur Wassin Hamié qui travaille à l’ehpad de Lagrave. "Cette partie de Via-trajectoire, faite de deux pages, donne une bonne image de l’état d’autonomie et de dépendance de la personne. On sait très vite si notre établissement peut l’accueillir ou pas."

La Haute-Garonne lance aussi la plateforme. Tous les départements d’Occitanie auront Via-trajectoire d’ici à la fin décembre. Il sera sans doute obligatoire dans quelques années.