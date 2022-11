Enfouir des fausses reliques, organiser un bal : les drôles d'idées des anti-autoroute A69 Castres Toulouse

La lutte des opposants à l’autoroute A69 s’accélère. A l’occasion de l’ouverture de l’enquête publique environnementale sur le projet d’autoroute entre Toulouse et Castres, lundi prochain, le 28 novembre, le collectif La Voie est Libre multiplie les actions.

Cadres d’Europe Ecologie Les Verts

Ce jeudi, des cadres nationaux d’Europe Ecologie Les Verts viennent apporter leur soutien au collectif. Il s’agit de de Mélissa Camara, candidate au secrétariat national d’EELV et Raymonde Poncet, sénatrice EELV du Rhône. Leur but : témoigner de leur soutien face au plus grand projet routier de France par son emprise au sol. Hier, une partie des militants de la confédération paysanne a investi les locaux de la safer, l’organisme qui gère les terrains agricoles et qui est accusé de ne pas avoir protégé les agriculteurs dans ce dossier.

Fouilles qui saccagent les terres du tracé

Et puis les opposants ont une nouvelle idée. Avec "planque ta relique" : ils veulent perturber les fouilles. Ils demandent de venir enterrer des "amphores de grand-mère Lucy", "os de mammouth". Grace à cette opération, la Voie est libre invite les citoyens à prendre conscience de la mascarade des fouilles archéologiques préventives qui saccagent aujourd’hui les terres du tracé avant même la délivrance de l’autorisation environnementale.

L’enquête publique environnementale du projet, qui aura lieu du 28 novembre au 11 janvier 2023. C’est la dernière étape à passer pour l’autoroute entre Castres et Toulouse. A l’issue, le préfet du Tarn et le préfet de Région Occitanie pourrons ( ou non) donner leur feu vert, via un arrêté, pour le lancement des travaux prévu en début d’année prochaine pour une mise en service à l’automne 2025. Cette enquête publique concerne le tracé de l’A69 entre Castres et Verfeil, confié à Atosca, mais aussi l’élargissement du tronçon entre Verfeil et l’A68 qui dépend d’ASF. L’intégralité du dossier sera disponible dans l’ensemble des mairies du Tarn et de la Haute-Garonne à partir du 28 et les observations peuvent être faite sur le net.