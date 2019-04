"Enfumage", "foutaises" : les gilets jaunes pas convaincus par le discours d'Edouard Philippe

Bordeaux, France

Sous l'auvent de bois et de bâches, une petite dizaine de gilets jaunes prend le café autour d'une longue table en bois. L'heure du déjeuner est passée, personne n'a pris la peine d'allumer sa télévision. Gilet jaune par-dessus son manteau noir, Béa confie qu'elle n'a "pas écouté le Premier ministre, pas eu envie de l'écouter. Depuis le début ce ne sont que des belles paroles, de l'enfumage." Ses compagnons approuvent. "Foutaises" pour l'une, "blabla" pour l'autre. Les doigts couverts de peinture jaune, Stéphanie est en train de fabriquer des porte-clés en forme de gilets jaunes, qui sont vendus "pour faire fonctionner le groupe électrogène, 50 euros tous les 4 jours" explique-t-elle. Cette mère de famille nombreuse accepte de prendre connaissance de quelques extraits du discours du Premier ministre.

Il nous raconte des conneries - Stéphanie

Les grandes lignes tracées par Edouard Philippe laissent Stéphanie de marbre. Sur le rééquilibrage entre métropoles et petites et moyennes communes, elle ne cache pas son scepticisme. "Il nous raconte des conneries, on voit bien, à la campagne, que les services publics diminuent, les postes disparaissent...ils font passer leurs lois en sourdine !" Muriel suggère qu'il s'agit d'une stratégie du gouvernement, pour gagner du temps et essouffler le mouvement des gilets jaunes. Peine perdue avec cette femme dynamique, qui travaille de nuit et passe une bonne partie de la journée au rond-point de Langon. "Il gagne du temps sur du vent, comme depuis le début (...) on sera toujours là, jusqu'au bout, et si c'est pas ici, ce sera ailleurs."

Muriel : "Ils ont l'espoir que les gilets jaunes arrêtent pendant les vacances pour aller sur les plages" Copier

Dans l'attente de l'intervention présidentielle et de mesures concrètes

La parole du Premier ministre n'a pas porté sur le rond-point de Langon. Mais comme ils sont plusieurs à avoir participé au Grand débat national, en organisant notamment des réunions, ils écouteront Emmanuel Macron, la semaine prochaine. Pour Muriel, le président doit prouver, avec des mesures concrètes, qu'il a compris les gilets jaunes. "Notre première revendication, il la connaît, c'est pouvoir vivre, non survivre. Et qu'il reste un peu d'argent à la fin du mois pour quelque loisir. Déjà ça, ce serait bien." Mais elle n'a pas beaucoup d'espoir. Comme ses camarades, elle se prépare à passer la belle saison, et peut-être plus, sur le rond-point de Langon.