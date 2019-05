Engouement pour la trottinette électrique : bientôt des engins en accès libre à Auxerre

Auxerre, France

L’engouement pour les trottinettes électriques va-t-il toucher Auxerre ? C’est le sujet que vous avez choisi en votant sur la page Facebook de France Bleu Auxerre.

Depuis plusieurs mois, ces trottinettes fleurissent dans l’espace public, à Paris, Marseille ou encore Lyon. Elles se retrouvent parfois posées n’importe où, et ont déjà provoqué des accidents. Le code de la route va être modifié à partir du mois de septembre pour s’adapter à ce mode de transport : interdiction de rouler sur les trottoirs, d’utiliser un engin avant d’avoir 8 ans, de porter des écouteurs…

Et à Auxerre, qu’en est-il ? Un boom des trottinettes électriques est-il à prévoir ?

On n’en est pas encore là. L’offre dans la commune est assez limitée, même si elle existe, et qu’elle se développe. Depuis fin décembre par exemple, on peut en acheter à Decathlon. 50 « bolides » ont été écoulés pour le moment et d’après la direction du magasin, la demande a tendance à augmenter.

Ce mode de locomotion se développe aussi parce que depuis fin avril, à la Maison des mobilités d'Auxerre, place de l’horloge, une quinzaine d’engins sont mis à disposition du public. On peut en louer pour une ou plusieurs semaines, à 15 euros la semaine.

Mais un boom de la trottinette est surtout à prévoir dans plusieurs mois. La mairie est actuellement en discussion avec une entreprise privée, qui propose des trottinettes en libre-service, accessibles dans la rue, comme c’est le cas à Paris et Lyon. Rien n’est encore signé mais d’après la mairie, ces engins pourraient apparaître dans l’espace public dans quelques mois.

La mairie assure qu’elle encadrera leur utilisation et rappellera aux usagers les consignes de sécurité.