Martine Magnen est présidente de l'antenne de la Croix-Rouge, Ouve et Serre, au coeur du Cotentin. Elle regrette un manque d'intérêt des citoyens pour le secourisme.

Les antennes de la Croix-rouge proposent régulièrement des formations aux gestes de premiers secours. Y a-t-il beaucoup de candidats?

Martine Magnen : C'est vrai, les formations sont régulières, mais malheureusement, il y a peu de personnes qui se présentent. C'est une déception pour nous. Après les attentats de 2015, on a senti un frémissement, un souhait de la population d'être formée, mais le soufflet est retombé.

Comment l'expliquez-vous?

Il y a plusieurs facteurs. D'abord il faut du temps, 9 heures de face à face soit une bonne journée. Ca prend du temps. Et puis nous sommes des bénévoles, donc nous formons le samedi. Peut-être que ça ne répond pas aux souhaits de tous. Ensuite, nous sommes installés en ruralité et l'on constate qu'il est plus difficile de mobiliser les habitants des campagnes. Nous avons une population plus âgée. Les jeunes sont partis dans les grandes villes.

Que faudrait-il faire pour relancer l'intérêt pour le secourisme?

D'abord il faudrait plus mettre ses formations en valeur. Il faut comprendre que plus il y a de monde formé, plus il y a de chances de sauver des gens. Et puis il faut aussi se rendre compte que la formation ne suffit pas. Il faut se remettre à niveau régulièrement. Nous organisons des séances pour cela, mais nous sommes désolés de constater souvent que les personnes formées ne reviennent pas. Et face à ce constat, nous sommes désarmés.