Enneigement et météo exceptionnels pour la première semaine des vacances dans les Pyrénées

La Pyrénéenne Anne Marty, directrice adjointe d'Altiservice (Saint-Lary, Artouste, Font-Romeu) et présidente déléguée de Domaines Skiables de France était l'invitée de la matinale de France Bleu et France 3 Occitanie ce vendredi 17 décembre. "Raisonnablement mais résolument optimiste", avec un avant-saison d'ores et déjà exceptionnel, et trois prochaines semaines qui s'annoncent très positives pour toute l'économie pyrénéenne. Et le plaisir des vacanciers qu'ils soient de passage pour la journée ou en séjour.

La première bonne surprise cette année, c'est la neige à Noël. Est-ce exceptionnel ?

C'est un épisode qui est exceptionnel au regard des deux-trois dernières années. Cette fois, sur toute la chaîne des Pyrénées, des Pyrénées-Orientales aux Pyrénées-Atlantiques, il y a des quantités impressionnantes de neige. C'est un contexte idéal, puisque toutes les routes sont dégagées. Ces vacances s'annoncent vraiment formidables.

Il y a du monde déjà, les chiffres de fréquentation sont-ils bons ?

On attend énormément de monde, et pas seulement sur ces deux semaines de vacances, plutôt sur les trois prochaines puisqu'ensuite la première semaine de janvier, il y a les Rois mages en Espagne, on verra arriver en masse les Espagnols. On sait que la semaine du Nouvel an, les hébergements sont au complet à Saint-Lary et Font-Romeu. Pour la première semaine qui débute ce soir, on est à 80% de taux de réservation, il reste quelques logements disponibles mais ça se remplit très vite. Et la semaine des Rois, on est déjà à 70%. C'est vraiment une période formidable, on en avait besoin après l'année qu'on vient de passer. En plus, on sait que dans les Pyrénées, on a énormément de ski à la journée. La météo s'annonce exceptionnelle pour les prochains jours, c'est de très bon augure.

Vous pensez pouvoir rattraper les saisons perdues ?

Non, clairement non. On n'a pas fait de saison 2020-2021 et donc ça fait près de 20 mois que nos équipes n'ont pas travaillé, qu'il n'y a pas eu d'emplois sur les domaines skiables. Il y a la saison estivale, mais elle génère des volumes beaucoup plus faibles qu'en hiver. Il faut que nous réussissions toute la saison d'hiver. Aujourd'hui, rien ne nous laisse à penser qu'on ne la réussira pas avec des protocoles très exigeants.

Du monde même en semaine avant les vacances, 1.500 skieurs ce lundi à Saint-Lary, c'est trois fois plus qu'un lundi classique hors congés scolaires

Les pistes de Peyragudes (Haute-Garonne/Hautes-Pyrénées) photographiées le mercredi 15 décembre. - Station de Peyragudes

Se pourrait-il à nouveau que les stations referment dans l'hiver ?

On n'exclut rien du tout. En fait, les 20 mois qui viennent de passer nous ont appris à ne plus rien écarter comme hypothèse. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'hypothèse qui est privilégiée parce qu'on est un sport de loisirs de plein air, le risque est extrêmement limité. On sait très bien que la transmission se fait beaucoup à l'intérieur. Aujourd'hui, on est raisonnablement et résolument optimiste.

Vous êtes ce matin à Saint-Lary-Soulan. Comment se porte la station ?

C'est simple, on est sur des niveaux records à Saint-Lary. On n'a jamais fait ces chiffres d'avant-saison. Pour vous donner un ordre d'idée, ce lundi on avait 1.500 personnes sur le domaine alors que c'est une journée très calme d'habitude avec 500-600 forfaits.