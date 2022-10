Enora Alix, commissaire-priseur de l'émission Affaire Conclue, estime gratuitement vos biens à Toulon

Enora Alix, commissaire-priseur installée à Antibes et connue du grand public pour ses participations à l'émission Affaire Conclue, expertise un collier datant des années 1900, estimé à plus de 2000€

Sophie Davant n'est pas là, il n'y a pas de caméra mais tout pourrait laisser croire que l'émission "Affaire Conclue", diffusée tous les après-midi sur France 2, se tourne en ce moment dans le centre-ville de Toulon. Enora Alix, commissaire-priseur installée à Antibes et qui intervient régulièrement dans l'émission, estime gratuitement* jusqu'à mercredi vos objets en vue de les vendre, ( ou pas !), aux enchères. Il ne s'agit pas d'un casting pour la télévision !

Car pour la professionnelle, "il est important d'aller à la rencontre des gens. C'est ce que j'aime faire. Et on a parfois de très belles surprises !" Comme en ce lundi après-midi, quand Florence et son compagnon entrent dans le bureau avec des dizaines de bijoux emballés dans un sac plastique. Enora Alix, spécialisée dans l'expertise des bijoux, n'en revient pas !

Il y a dans ce sac, au milieu de bijoux fantaisies, de véritables trésors qui dormaient chez Florence : un collier en or et diamant datant de 1900 avec "un vrai intérêt historique" selon la commissaire-priseure qui l'estime à plus de 2000 euros. Il y a aussi des bagues, des broches, des montres. L'estimation totale dépasse les 10.000€. Les bijoux de la Toulonnaise seront vendus aux enchères dans les semaines qui viennent.

Claude a moins de chance : "Je repars avec mes croûtes !" sourit le retraité, venu présenter "une eau-forte et un tableau de Maurice Utrio". L'eau-forte se révèle être une estampe déchirée dans un livre ancien dont la valeur est estimée à "une dizaine d'euros" par Enora Alix. Le tableau de maître est en fait une reproduction "marouflée sur toile qui a ensuite été vernie et qui vaut 50€ !"

"Même si les objets qu'on me présente n'ont finalement pas de valeur, leurs propriétaires sont contents car je leur raconte un peu l'histoire de l'objet : d'où il vient, combien il vaut, pourquoi la conjoncture est favorable ou défavorable !" précise la professionnelle qui indique qu'en ce moment l'art chinois, et notamment les vases, sont très demandés et côtés sur le marché.

* Les estimations ont lieu au 14, rue Chabannes à Toulon - à proximité de la gare - jusqu'au mercredi 26, uniquement sur rendez-vous au 06 58 37 94 70.