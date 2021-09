Enorme succès de la campagne de financement pour restaurer la tombe du célèbre magicien Robert-Houdin à Blois

Quel succès ! Le conservatoire national des arts de la magie et de l'illusion a lancé, il y a une semaine, samedi 28 août, une campagne de financement participatif pour sauver et restaurer la tombe de l'illustre magicien Jean-Eugène Robert-Houdin, mort en 1871, il y a 150 ans, et considéré comme étant "le père des magiciens". Sa sépulture, située au cimetière de Blois, sa ville natale, est en très mauvais état, puisqu'elle n'a jamais été restaurée.

Objectif dépassé en quatre jours !

Et la collecte lancée sur Ulule démarre très fort, au-delà des espérances de ses initiateurs, puisqu'en moins d'une semaine, plus de 17.000 euros, soit plus que la somme totale espérée (13.500 euros), ont été récoltés, alors que la campagne est ouverte jusqu'à mi-octobre. Cela déclenche la surprise l'enthousiasme Jean-Luc Muller, président du C.N.A.M.I. (Conservatoire National des Arts de la Magie et de l'Illusion).

Musée de la magie, à Blois - Musée de la magie, à Blois

"En quatre jours, l'objectif initial a été dépassé, ce qui nous a beaucoup surpris, on a été un peu dépassés par les événements !", explique-t-il. "C'est parti très fort, en particulier grâce aux magiciens et aux collectionneurs, et on a déjà réuni de quoi financer totalement la restauration de ce monument. On ne l'avait pas du tout envisagé, ça signifie qu'il y a un amour pour cette forme de patrimoine, et aussi une défense quasi identitaire car Robert-Houdin était le plus grand magicien de son temps. Et de la part des donateurs, il y a une sorte de fierté, car beaucoup de magiciens français ou internationaux viennent spécialement à Blois, régulièrement, et se rendent devant la tombe de Robert-Houdin. Quand des grand magiciens comme David Copperfiled ou autres viendront, ils pourront se dire qu'en France, on défend la mémoire de ce personnage".

Ayant récolté plus d'argent que prévu, les initiateurs de la collecte prévoient d'autres projets pour honorer la mémoire de Robert-Houdin, dont la réalisation d'un film sur ce grand magicien, et la mise en place d'une cérémonie pour lui rendre hommage.

Il faut savoir que Jean-Eugène Robert-Houdin est mort à St-Gervais-la-Forêt en juin 1871 et la Ville de Blois lui a aussitôt donné une sépulture digne de ce nom, au vu de sa célébrité et son importance, et qu'une concession perpétuelle a été accordée pour cette tombe à Blois en juillet 1871.