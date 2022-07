Enquête interne à Emmaüs Lescar : "l'article est excessif, on a rien à craindre" réagit le gérant du village

Le village Emmaüs de Lescar-Pau est visé par une enquête interne lancée depuis le début de l'été comme l'indique ce mercredi 27 juillet la République des Pyrénées. Dans un communiqué publié le 8 juillet la Fédération de tous les villages du territoire, Emmaüs France, indique avoir lancé des investigations suite à la parution d'un article publié par le média Reporterre, le 28 juin dernier. Article qui pointe du doigt les conditions de travail imposées dans la structure béarnaise par son gérant, Germain Sarhy.

"Bouc-émissaire"

"Ce qui est écrit est complètement faux, et excessif" réagit celui qui est le fondateur et le responsable de ce village Emmaüs, le plus grand de France. Il fait référence aux témoignages relayés dans l'article, qui font état de conditions de travail choquantes, proches de l'exploitation ou de l'esclavagisme. Des récits qui incriminent aussi directement Germain Sarhy comme tyrannique.

De son côté, le fondateur du village de Lescar-Pau indique être un "bouc-émissaire", la cible de personnes qui ont du mal à digérer d'avoir été poussées vers la sortie d'Emmaüs à cause de comportements problématiques : "les gens qui viennent à Emmaüs Lescar-Pau sont des gens qui ont tout un passé fragile, difficile, et qui ont des comportements parfois pas simples. Certains, à qui nous avons dit de partir, savent très bien le comportement qu'ils ont eu quand ils étaient chez nous. Et bien entendu, leur manière de se protéger est de nous accuser".

Emmaüs-France regrette un article orienté

Quoiqu'il en soit, un groupe d'enquêteurs s'est constitué en interne à Emmaüs-France. Il s'est rendu sur place la semaine dernière pour visiter les lieux, interroger le dirigeant ainsi que plusieurs Compagnons, ceux qui travaillent dans le village. Après ces investigations, la Fédération décidera si une enquête externe doit être lancée. Cependant, Emmaüs-France précise rester très prudent face à un article qualifié comme "à charge" contre le village de Lescar et son fondateur.

La structure rappelle que le modèle des communauté Emmaüs reste singulier, avec des statuts particuliers, où le droit du travail s'applique de manière spécifique. On n'y parle pas de "salariés" par exemple, mais de "travailleurs solidaires". La Fédération indique également qu'elle n'a jamais reçu aucun signalement de faits graves comme décrits dans l'article de Reporterre. "C'est logique et normal qu'Emmaüs-France vienne nous rencontrer suit à cet article" déclare Germain Sarhy. "C'est pour comprendre ce qu'on fait, et comprendre le pourquoi de cet article. Mais nous, on a rien à craindre".