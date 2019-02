SONDAGE - Les habitants des Pays de la Loire attachés à leur région et optimistes pour l'avenir

Il fait bon vivre dans les Pays de la Loire : c'est le résultat d'une enquête publiée ce mardi par le cabinet d'études Elabe, pour l'Institut Montaigne et France Info. Les habitants de la région se disent heureux, attachés à leur territoire mais jugent leurs élus impuissants.

Grez-Neuville, petit village du Maine et Loire.

Pays de la Loire, France

La vie est plutôt douce dans les Pays de la Loire ! C'est en tout cas l'avis des 800 habitants* de la région interrogés dans le cadre de l'enquête "La France en morceaux" publiée ce mardi par le cabinet d'études Elabe, pour l'Institut Montaigne et France Info. Ce baromètre sociologique des territoires dévoile, région par région, l'état d'esprit des habitants selon le lieu où ils vivent.

Région où il fait "bon vivre"

72% des habitants des Pays de la Loire se disent heureux, et 69% d'entre eux estiment qu'il fait "bon vivre" dans leur quartier ou dans leur commune. Ils sont également, en grande majorité, satisfaits de l'équilibre entre leur vie privée et professionnelle. Selon eux, le territoire possède trois principales qualités : de beaux paysages, des équipements publics de qualité et un climat agréable.

Mais surtout, le vivre ensemble apparaît important dans la région. 49% des personnes interrogées disent avoir une vie sociale riche, taux le plus élevé en France. Et 70% se sentent en sécurité là où elles vivent. Seul un habitant sur trois quitterait sa région pour une autre.

Plus de la moitié des personnes interrogées sont également optimistes pour l'avenir de leur territoire. Ce qui fait des Pays de la Loire, la troisième région la plus optimiste de France, derrière la Bretagne et la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'emploi n'inquiète pas particulièrement les habitants, ils estiment même que le nombre d'entreprises est en augmentation.

Les transports, les élus et les commerces pointés du doigt

Si ils voient l'avenir d'un bon œil, les habitants des Pays de la Loire sont en revanche bien moins sereins quand ils parlent de leurs élus. Seuls 39% d'entre eux font confiance à leur maire, et ils ne sont que 52% à penser que les élus peuvent faire évoluer les choses.

Ils sont également très critiques à l'égard des transports, des commerces et de l'économie : ce sont les principaux défauts de la région selon eux.

Et l'optimisme des habitants des Pays de la Loire ne les empêche pas de considérer, en majorité, la société comme une société injuste. Les personnes interrogées dénoncent surtout les écarts de revenus, les inégalités sociales ou encore la fraude fiscale. Plus de la moitié d'entre elles finissent leurs fins de mois sereinement, mais 46% ont retardé ou renoncé à des soins médicaux.

Le baromètre en Pays de la Loire © Visactu - Visactu

*Parmi les 10.010 personnes qui ont répondu à l’enquête du Baromètre des Territoires, 801 sont des habitants des Pays de la Loire. Ces 801 personnes constituent un échantillon représentatif de la population de la région Pays de la Loire constitué à partir de quotas sur les variables de genre, d’âge, de catégorie socio-professionnelle et de taille d’agglomération.