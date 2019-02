SONDAGE - Les Néo-Aquitains sont "heureux" et attachés à leur territoire mais "pessimistes"

Les habitants de Nouvelle-Aquitaine aiment leur région mais sont pessimistes pour l'avenir et inquiets pour leur pouvoir d'achat. C'est ce qui ressort de l'enquête "La France en morceaux" dévoilée ce mardi par le cabinet d'études Elabe pour l'Institut Montaigne et France Info.

Le cabinet d'études Elabe publie ce mardi le baromètre des régions "La France en morceaux" * sur le moral des Français, pour l'institut Montaigne et nos confrères de France Info. En Nouvelle-Aquitaine, il en ressort un certain pessimisme, un sentiment de perte de pouvoir d'achat voire de déclassement social, mais une bonne qualité de vie malgré tout. Les habitants de la région sont très attachés à leur territoire.

Parmi les qualités de la région : ses paysages, son climat et la "situation écologique"

Au total, 72% (-1 par rapport à la moyenne nationale) se disent "heureux", selon l'étude, et 66% sont satisfaits de l’équilibre de leur temps de vie personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ils sont plus nombreux que dans la plupart des régions à dire qu’ils vivent "dans un endroit qui va bien" : 61% (+2 par rapport à la moyenne nationale) et 69% (+3) "trouvent qu’il fait bon vivre dans leur quartier, dans leur commune".

Parmi les qualités de la région selon ses habitants : ses paysages (pour 59% des personnes interrogées, +9 par rapport à la moyenne nationale), devant le climat (49%, +20) et la situation écologique (29%, +6). La gastronomie est également davantage citée qu’ailleurs en France comme une qualité de la Nouvelle-Aquitaine.

Les Néo-Aquitains apparaissent très attachés à leur territoire. Ainsi, 47% (+6 par rapport à la moyenne nationale, 1re région de France) "souhaiteraient que leurs enfants grandissent là où ils vivent". Ils se distinguent par une surreprésentation des "Enracinés" (26%, +4), ce qui selon les auteurs de l'étude "illustre bien la composition démographique de la région, qui est la plus âgée de France (28% de sa population a plus de 65 ans contre 24% en moyenne)".

Pessimisme et "sentiment de déclassement social"

Néanmoins, 46% des Néo-Aquitains interrogés sont pessimistes pour leur avenir personnel, et 54% évoquent un déclassement social, estimant que leurs parents vivaient mieux qu’eux quand ils avaient leur âge. Ils sont même 49% (+4 par rapport à la moyenne nationale) à penser que leurs enfants vivront moins bien.

Les habitants de Nouvelle-Aquitaine s'inquiètent en particulier pour leur pouvoir d'achat : 50% d'entre eux (+2 par rapport à la moyenne nationale) bouclent leurs fins de mois avec difficulté, et 84% (+6) considèrent que l’on vit dans une société injuste. Pour les Néo-Aquitains interrogés, les trois principaux défauts de leur région sont ses transports (57%, +13 par rapport à la moyenne nationale, 1re région), ses commerces (39%, +7) et son économie (39%, +6).

Enfin, selon l'étude, 72% sont pessimistes pour l’avenir de la société française.

Baromètre des régions : la Nouvelle-Aquitaine © Visactu

* "Parmi les 10.010 personnes qui ont répondu à l’enquête du Baromètre des Territoires, 800 sont Néo-Aquitains. Ces 800 personnes constituent un échantillon représentatif de la population de la région Nouvelle-Aquitaine constitué à partir de quotas sur les variables de genre, d’âge, de catégorie socio-professionnelle et de taille d’agglomération".