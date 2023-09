Enquête mobilité : "Il y a un million de déplacements chaque jour sur le territoire de Métropole Savoie"

Vous êtes encore nombreux à utiliser votre voiture en Savoie. Et plus particulièrement sur le territoire de Métropole Savoie qui regroupe les communautés de communes de Grand Chambéry, Grand Lac et Montmélian. Cela représente une centaine de communes, et 260.000 habitants. Sur ce gros bassin de population, une enquête sur les mobilités du quotidien vient d'être faite. Et en 15 ans, les modes de déplacement ont changé.

58% des déplacements se font en voiture

On utilise davantage le vélo, la marche et le train, mais la voiture reste encore le moyen le plus utilisé. "Aujourd'hui, sur le territoire de Métropole Savoie, il y a un million de déplacements par jour, 900.000 déplacements ont lieu à l'intérieur et parmi ces déplacements, 58 % sont en voiture. Les déplacements que l'on fait le plus en voiture sont les déplacements pour aller au travail. 70 % entre le domicile et le travail sont faits en voiture", explique Thibaut Guigue, le président de Métropole Savoie.

Le covoiturage encore à la traîne

Pour le président de Métropole Savoie, l'un des enseignements importants de l'enquête, c'est que "sur le trajet domicile travail, on a quand même encore beaucoup à faire sur ces questions de covoiturage. Pour 100 véhicules qui se déplacent aujourd'hui pour aller au travail, ces 100 véhicules transportent 108 personnes. C'est dire que le covoiturage est relativement réduit."

Quelles alternatives à la voiture ?

Cette enquête de Métropole Savoie doit permettre justement de trouver des solutions alternatives à la voiture. "Je pense que ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de jugement de valeur", explique Thibaut Guigue. "C'est normal quand on habite dans nos territoires de prendre sa voiture. On ne pointe du doigt personne. On essaye de comprendre comment sont répartis les déplacements, comment ils sont construits pour offrir la meilleure offre alternative".

Le président de Métropole Savoie qui est aussi élu à Aix-les-Bains donne un exemple d'initiative prise par Grand lac. "On a développé un transport à la demande qui s'appelle Mobile qui, depuis sa mise en œuvre l'année dernière, a été multiplié par huit en terme de fréquentation. On peut finalement créer des espèces de lignes à la demande régulières. Et si un certain nombre de gens qui habitent dans un village veulent redescendre dans un espace plus urbain, ils vont réserver et peuvent tous les matins réserver ensemble, descendre et un mini bus va va se charger d'eux et ça peut faire naître des lignes au fur et à mesure. Donc on cherche des outils aussi pour ceux qui sont plus loin. Mais évidemment, le cœur, c'est en bas la vallée", conclut Thibaut Guigue.

Et pourquoi pas un TER urbain ?

Béatrice Santais, la présidente de Montmélian - Cœur de Savoie, milite depuis 22 ans pour la mise en place d'un TER urbain, un TER cadencé, entre Montmélian, Chambéry et Aix. "C'est essentiel, si on veut que les gens laissent la voiture au garage", estime l'élue. Cela faciliterait par exemple la vie des salariés de la grosse zone d'activités baptisée AlpesEspace.