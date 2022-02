ENQUÊTE : Que se passe-t-il à la cantine de la maternelle de Lansargues?

C'est un sujet qui cristallise les tensions depuis le mois de novembre 2021, dans la commune de 3.000 habitants de Lansargues (Hérault). Il y a trois mois, une vingtaine de parents ont témoigné, de façon anonyme, du mal-être leur petit à cause de la cantine. Dans la foulée, une trentaine d'autres parents ont signé des lettres de soutien aux agents incriminés. Malgré l'intervention de l'Agglomération du Pays de l'Or, le climat reste très pesant.

Des mots d'enfant

Des tout-petits sont tellement traumatisés par la cantine qu'ils en font des cauchemars. "Mon fils se réveillait la nuit en nous demandant s'il mangeait à la cantine, raconte une maman, qui, depuis, le met à la cantine le moins possible. On lui disait 'ne pense pas à ça, c'est la nuit, c'est l'heure du dodo...'. Et systématiquement, quand il ouvrait les yeux le matin, la première question, c'était s'il allait à la cantine."

Il se réveillait la nuit en nous demandant s'il mangeait à la cantine - Une maman

Pourquoi ces cauchemars? Que se passe-t-il dans la cantine? Difficile de le savoir précisément car tout repose sur des mots d'enfants. Dans ces témoignages, les petits racontent qu'il faut déjeuner vite et en silence, sinon, direction la table des punis.

Il y a aussi l'histoire de ce garçon qui ne mangeait pas assez vite. Il aurait été puni à rester assis sur une chaise placée dans l'entrebâillement de la porte qui donne sur la cour de récréation. Histoire de voir les copains jouer sans lui pendant qu'il finit son assiette. Le règlement intérieur des cantines de l'agglomération stipule que toute punition, individuelle ou collective, est passible de sanction.

Des preuves?

Certains ont alerté les représentants des parents d'élèves. L'une d'entre eux reconnaît un climat d'angoisse mais n'ose pas agir, selon cette autre maman "Elle m'a dit que l'une des personnes de l'équipe était la femme du maire et qu'elle ne voulait pas se mettre la mairie à dos." Pour les représentants, le problème, c'est surtout que, après enquête, ils n'ont pas trouvé de preuve tangible. Ils ne comprennent pas non plus pourquoi ces parents se sont exprimés de façon anonyme.

D'ailleurs, dans la foulée, une trentaine de parents ont signé des lettres pour soutenir les agents incriminés. Ces écrits racontent que leurs enfants sont très heureux d'aller à la cantine, et que le personnel prend soin d'eux.

Elle m'a dit que l'une des personnes de l'équipe était la femme du maire et qu'elle ne voulait pas se mettre la mairie à dos - Une maman

Les difficultés de certains enfants, à la cantine de la maternelle de Lansargues, sont arrivées aux oreilles de l'Agglomération du Pays de l'Or, qui gère la cantine. En décembre 2021, l'agglomération a décidé qu'une fonctionnaire reste à la cantine tous les mardis pour voir s'il y avait des soucis. Elle n'a rien soulevé pour l'instant. Pour les parents inquiets, ce n'est pas suffisant.

Le maire et sa femme n'ont pas souhaité répondre à nos sollicitations.