Pour les enquêteurs en herbe, deux Escape Game ouvrent à Auxerre

Par Sophie Allemand, France Bleu Auxerre

La tendance Escape Game débarque à Auxerre. En une semaine, ce ne sont pas moins de deux lieux réservés à cette activité qui ont ouverts : le 60'inside et l'enquêt'Heure. Plus qu'un jeu de société : avis aux curieux, il vous faudra une équipe et une heure.