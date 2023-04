Enseignants : comment vont fonctionner les augmentations de rémunération annoncées par Emmanuel Macron ?

Le président de la République s'est déplacé en Alsace et dans l'Hérault cette semaine pour renouer avec les Français alors que la contestation contre la réforme des retraites se poursuit. Au collège Louise-Michel de Ganges (Hérault) ce jeudi, Emmanuel Macron a annoncé des augmentations de rémunération pour les enseignants .

Elles comporteront une part versée à tous les professeurs et sans condition, et une part pour les enseignants qui accepteront de nouvelles missions. Une enveloppe de trois milliards d'euros sera consacrée en année pleine à cette revalorisation. Comment vont fonctionner ces augmentations ? France Bleu vous explique.

Une hausse de la rémunération pour tous les enseignants, sans condition

La revalorisation sans condition, à partir de septembre, permettra de "mettre déjà tout le monde au-dessus de 2.000 euros" net par mois, a expliqué le chef de l'État. "Au-delà de ça, c'est à tous les niveaux de carrière qu'il va y avoir une augmentation de rémunération" qui sera comprise "entre 100 et 230 euros par mois" net.

L'enveloppe budgétaire pour cette partie de la hausse des rémunérations des enseignants est de 635 millions en 2023 pour une revalorisation au 1er septembre, et 1,905 milliard d'euros en année pleine en 2024. Ces augmentations passeront par la revalorisation d'indemnités, de la prime d'activité et des changements de grade.

Des indemnités revalorisées

Dans le détail, les indemnités que touchent tous les enseignants pour le suivi des élèves (réunions de parents, conseils de classe...) seront "doublées", a précisé le ministère de l'Éducation. Ce doublement permettra une revalorisation de près de 100 euros net par mois pour tous. Cela concerne donc l'ISAE dans le premier degré (Indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves) et l'ISOE (Indemnité de suivi et d'orientation des élèves) dans le second degré.

Ces indemnités sont actuellement de 1.256 euros bruts annuels pour l'ISOE et de 1.200 euros pour l'ISAE. Elles seront portées toutes deux à 2.550 euros bruts par an à partir de septembre.

Augmentation de la prime d'activité

La prime d'attractivité sera, elle, revalorisée pour les 15 premières années de carrière. Ainsi, la hausse de la rémunération pourra atteindre jusqu'à 230 euros net par mois. De plus, les enseignants stagiaires la percevront désormais, portant leur hausse de rémunération à 160 euros net par mois.

Des promotions facilitées

Certains enseignants pourront aussi bénéficier de promotions via un passage à un grade supérieur. Cette promotion sera donc accompagnée d'une revalorisation salariale. Le passage au deuxième grade de la carrière (la "hors classe", après 20 ans) sera facilité (5.000 promotions supplémentaires dès 2023). L'accès au troisième grade (classe exceptionnelle) après 25 ans de carrière sera aussi facilité et élargi.

Une seconde hausse, liée à des nouvelles missions

L'autre partie de l'augmentation des rémunérations (soit 1,1 milliard d'euros en année pleine), sera liée à de nouvelles missions et basée sur le volontariat, dans le cadre du "pacte" proposé par le gouvernement aux enseignants, a indiqué Emmanuel Macron.

Cette partie "permettra à des enseignants de toucher jusqu'à 500 euros par mois en plus" en net au total, a-t-il dit. Ce "pacte", modulable, se décomposera en trois unités de 1.250 euros bruts, pouvant aller jusqu'à 3.750 euros bruts d'augmentation par an si un enseignant en prend trois.

Trois missions pour le premier degré, trois missions pour le second degré

Parmi les missions proposées figurent notamment le remplacement de courte durée en collège et lycée, "ultra-prioritaire" pour le ministère, la participation au dispositif "devoirs faits" (pour faire les devoirs au collège) ou à des stages de réussite lors des vacances.

Pour les enseignants du premier degré, ces trois unités comprennent la participation à l'heure hebdomadaire de soutien, à l'approfondissement en français et maths en 6e créée à la rentrée ou au soutien aux élèves en difficulté en élémentaire.

Ces missions, sous la forme d'un volume horaire, seront de 18 heures par an pour le remplacement et le soutien en 6e, de 24 heures pour les autres missions. Les enseignants pourront aussi choisir d'autres missions sous la forme d'un engagement annuel : participer à des projets pédagogiques innovants, notamment dans le cadre du CNR, à l'accompagnement renforcé des élèves en situation de handicap ou à la coordination du dispositif de découverte des métiers au collège.