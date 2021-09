Une piste d'athlétisme impraticable, des amphithéâtres trop petits, des gymnases vétustes et 63 enseignants pour plus de 2.000 étudiants, l'UFR Staps de l'Université Paul Sabatier est en péril. Dans une filière très demandée, les conditions sont déplorables pour étudier et enseigner correctement.

Enseignants et étudiants en STAPS s'unissent pour dénoncer la détérioration de leur université

Environ 500 étudiants manifestent contre la manque d'outil et de professeurs.

"Staps oubliés, stapsiens en colère, université éclatée comme notre piste d'athlé" l'heure n'était pas aux sports, mais à la manifestation ce mercredi après-midi devant l'UFR STAPS (licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives) de l'Université Paul Sabatier à Toulouse. 500 étudiants avec quelques enseignants de la licence staps ont manifesté jusqu'au rectorat de l'académie de Toulouse.

La filière STAPS est très prisée. Au cœur de l'Université Paul Sabatier, 2.000 étudiants foulent l'UFR de la licence au master. Problème, le matériel et le corps enseignant ne suivent plus. Avec plus de 2.000 étudiants pour 63 professeurs, c'est la qualité de l'enseignement qui est totalement remise en question.

"J'ai déjà pensé à aller faire mes études ailleurs"

Pour les étudiants, c'est le ras-le-bol total. Mathilde est étudiante en master. Elle préside l'association STAPS Toulousain depuis cinq ans et connaît parfaitement les rouages de cette université.

"Il y a déjà des étudiants qui ont refusé d'aller en stage à Toulouse parce que les moyens étaient réduits, qu'ils préféraient partir dans une autre région avec plus de moyens pour assurer justement leur licence et leur poursuite professionnelle. Il y a énormément de dégoût sur certaines infrastructures. Les étudiants repoussent l'envie d'aller en cours, n'ont plus l'envie d'aller en cours."

"Staps oubliés" pouvait-on lire ce mercredi après-midi sur les banderoles des étudiants. © Radio France - Louis Fontaine

"Je vois l'université se dégrader depuis 20 ans"

Côté enseignant, c'est avec un pincement au cœur que certains s'expriment. Le manque de titulaires, les départs en retraite non-remplacés, l'administration à bout, c'est tout un écosystème en danger selon Brigitte, enseignante depuis 20 ans à Sabatier : "Les manifestations sont récurrentes ici. La crise sanitaire ne nous a pas aidés, mais il faut que la direction comprenne qu'on ne peut plus enseigner dans ces conditions."

"Deux étudiants se sont blessés à cause de l'état lamentable de notre piste d'athlétisme." - Hervé, professeur en Staps

Des manifestations sont aussi prévues à Rennes, Clermont-Ferrand, Dijon dans les UFR Staps où la situation est tout aussi critique. Pour ce qui est de Toulouse, le doyen de la Faculté des Sciences du Sport et du Mouvement Humain de Toulouse Jean-Paul Doutreloux doit rencontrer des membres du rectorat de l'académie de Toulouse mercredi prochain pour faire avancer cette situation stagnante depuis des années.