Enseignants ou chefs d'entreprise avant la guerre en Ukraine, aujourd'hui monteurs mécaniciens chez GE

Ils étaient enseignants ou patrons d'entreprise dans leur pays : aujourd'hui, ils apprennent à devenir monteurs mécaniciens pour General Electric qui fabrique les nacelles des éoliennes sur le port de Montoir. Ils apprennent aussi le français en un temps record. Un projet d'insertion pour 12 ukrainiens âgés de 21 à 72 ans, piloté par l'entreprise de travail temporaire d'insertion Inserim, et en partenariat avec le centre de formation de l'UIMM, le syndicat patronal à Saint-Nazaire, la Fab Académy. Des réfugiés qui, un an après le début de la guerre, font donc le choix de rester.

ⓘ Publicité

loading

General Electric cherchait des bras, 300 postes à pourvoir l'an dernier et "souhaitait poursuivre dans sa politique d'intégration", Inserim sollicitée s'est donc tournée d'abord vers l'association Russies EtonNantes qui accompagne les réfugiés. C'est sur la base du volontariat mais condition sine qua non toutefois : avoir envie de rester en France au moins quelques temps. "Une formation d'un an avec un CDI au bout, c'est de l'investissement pour tout le monde" explique Margaux Brousse, la responsable d'Inserim. La société accompagne sur le plan social, administratif, et met en lien avec les managers et les formateurs. Un contrat de professionnalisation sur 12 mois, en alternance entre les cours pratiques, les cours de FLE (français langues étrangères) au centre de formation la Fab Académy et les stages en usine.

loading

"Je ne sais pas si je rentrerais dans mon pays un jour, j'essaye de faire mon mari que j'ai sur whatsapp tous les jours" raconte Nataliia, 47 ans, arrivée il y a quelques mois en France avec son fils cadet. "Je vais rester pour mes enfants qui sont scolarisés et si bien intégrés. Et puis aussi parce que je ne peux pas rentrer, ma ville natale a été pulvérisée" confie Igor 50 ans, ancien chef d'entreprise dans l'acier, dans l'Est de l'Ukraine.

"Ils sont bluffants, ils apprennent à la vitesse grand V"

"Ils sont bluffants, ils apprennent tout à la vitesse grand V. L'envie et la détermination y sont pour beaucoup. Ca se passe très bien dans les ateliers" explique-t-on du côté de GE, "il reste encore quelques mois pour devenir vraiment autonome avec le français".

Prochain contrat : 11 ukrainiens charpentiers métaux aux Chantiers

Avec 2000 réfugiés ukrainiens en Loire-Atlantique, Inserim espère motiver d'autres entreprises à se lancer à leur tour dans ces projets d'insertion. "Une réussite" se félicitent tous les acteurs. 11 autres ukrainiens ont d'ailleurs commencé un autre contrat de professionnalisation cette fois avec les Chantiers de l'Atlantique pour devenir charpentier-métaux.