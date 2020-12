Enseignement de l'arabe: "le meilleur moyen de lutter contre les clichés" pour Causons, association parisienne

Confinement oblige, Aurélie suit son cours d'arabe par écran interposé. Chaque mardi, c'est vocabulaire, grammaire mais pas seulement. "On est avec des professeurs qui viennent de pays arabe, qui nous parlent de leur expérience, s'enthousiasme la jeune étudiante. Les élèves ont tous un lien avec les pays arabes. Ça apporte quelque chose en plus !" C'est bien l'objectif de Causons, association basée dans le XIXème arrondissement à Paris : tous les enseignements sont des migrants ou des réfugiés, qui transmettent leur langue d'origine.

Inscrite à ce cours d'arabe depuis septembre, Aurélie a pu en apprendre plus sur le parcours de Duha Ashour, son enseignante. Journaliste syrienne, réfugiée en France depuis six ans. "On voit ce qu'il se passe dans l'actualité, ça peut paraître loin et là c'est très concret et on se rend compte à quel point ça peut nous toucher directement", confie Aurélie.

"Ça donne beaucoup de confiance en soi, on a des choses à partager, on enseigne aux autres", Duha Ashour, enseignante et réfugiée syrienne

Duha, elle, bénéficie d'une formation puis d'une expérience professionnelle rémunérée pendant deux ans grâce à Causons. Un moyen pour elle d'améliorer son français et d'acquérir de nouvelles compétences pour espérer trouver un travail en France. C'est aussi l'occasion de valoriser sa langue et sa culture. "Ça donne beaucoup de confiance en soi, on a des choses à partager, on enseigne aux autres, se réjouit-elle. On prend mais on donne aussi !"

Certains apprenants s'inscrivent par curiosité, pour découvrir une autre culture, d'autres se lancent pour des raisons professionnelles. Enfin, beaucoup d'élèves souhaitent redécouvrir leur langue maternelle, la perfectionner ou la pratiquer en dehors de leur cadre familial. Depuis les débuts de l'association en 2017, plus de 160 personnes ont suivi des cours et plus de 1500 ont participé à leurs événements.

65 migrants formés et plus de 160 apprenants inscrits

Vivement critiqué, le renforcement de l'enseignement de l'arabe à l'école, proposé en octobre aux Mureaux par Emmanuel Macron, ne figure finalement pas dans le projet de loi "renforçant la laïcité et les principes républicains", présenté ce mercredi en conseil des ministres. Pour Hélène Ramajo, présidente de l'association Causons, enseigner l'arabe est aujourd'hui essentiel : "c'est le meilleur moyen de briser tous les stéréotypes et les clichés. Toutes les interactions que permet le cours, sur la culture des personnes exilées, va venir bousculer la vision médiatique qu'on peut avoir de l'exil."

Grâce à ces échanges inter-culturels, la langue agit comme un levier d'inclusion sociale. "Ça permet de casser cette barrière, en se disant 'on est complètement égaux', constate Hélène Ramajo. Et ça invite les apprenants et bénévoles à s'engager au-delà, sur cette questions de l'accueil. "

L'association, subventionnée par la mairie de Paris et la région Ile-de-France, a formé 65 migrants depuis ses débuts. A terme, Causons souhaiterait proposer des cours en milieu périscolaire