Ensemble, les maires des communes touchées par les incendies de la Rhune réunis à Bera

Ce samedi, les élus des différentes communes touchées par les incendies de la Rhune, les 20 et 21 février dernier, se sont rassemblés à Bera pour une prise de parole commune.

Les maires de Biriatou, Urrugne, Sare, Ascain, Ciboure, Lesaka et Béra réunis devant la mairie beratarra

Ensemble pour la montagne. C'est dans cet esprit que les différents maires concernés par l'incendie de la Rhune se sont réunis, ce samedi après midi à la mairie de Bera, de l'autre côté de la Bidassoa. Il y a trois semaines, les 20 et 21 février, près de 2.000 hectares (1.857 hac) d'herbes, de forêt et de broussailles partaient en fumée. L'équivalent de 2.000 terrains de foot, dont 1.000 hectares en Hegoalde. Les édiles de Biriatou, Urrugne, Sare, Ascain, Ciboure, Lesaka et donc Béra ont pris la parole, ensemble. Parmi la délégation du Pays basque nord, Joseba Erremundeguy, délégué à la coopération transfrontalière à la Communauté d'agglomération Pays Basque. Dans le discours des élus, trois grands objectifs.

Les élus ont tenu une conférence de presse organisée à la maire de Bera © Radio France - SG

D'abord, "remercier les secours et les personnes intervenus sur place pour tenter d'éteindre l'incendie, jusqu'au 23 février lorsqu'il a fallu serveiller les fumerolles et les éventuelles reprises", évoque Solange Demarcq-Eguiguren, maire de Biriatou, par ailleurs élue en charge de la biodiversité à la Communauté d'Agglomération Pays Basque. _Le dexième point, c’est de faire toute la lumière sur les responsabilités sur ces drames." L_es maires des sept communes ont balayé les premiers éléments de l'enquête menée par les gendarmes pour qui, notamment à Sare, l'incendie serait dû à un écobuage mal maitrisé.

Penser les plaies

"Vu le vent à tomber par terre qui prévalait ce jour là, on ne peut pas aujourd'hui, de façon raisonnable, concevoir qu'il s'agissait d'un écobuage mal maîtrisé. Mettre le feu avec ses conditions climatiques ne pouvait être fait qu'avec l'intention de faire mal, de causer des nuisances. Et donc ça, effectivement, on est dans du criminel ou délictuel. Je pense qu'un éleveur ou un agriculteur digne de ce nom n'aurait jamais mis", précise Philippe Aramendi, le maire d'Urrugne.

Philippe Aramendi © Radio France - SG

Penser les plaies, penser aussi au futur. En ce sens, le troisième point affiché par les maires est la volonté commune, de part et d’autre de la frontière, de faire un travail commun de protection, de reconstruction et d’aménagement des massifs communs. "Il nous faut étudier, finement tous les flux de personnes qui circulent au niveau de cette montagne, proposer des déplacements, des flux de visiteurs qui permettent justement de désengorger certains lieux au bénéfice d'autres moins connus. Penser ensemble à la protection de manière à ce qu'un discours tenu quelque part ne soit pas ne tombe pas à l'eau dès qu'on passe une frontière qui n'est pas matérialisée ou difficile à voir sur un massif. Qu'il y ait vraiment une conscience commune. Avec des actions communes", détaille la maire Biriatuar.

Une co-gestion dans le futur

"Au sein de la communauté d'agglomération basque d'abord, ajoute Philippe Aramendi. Il y a déjà une commission qui existe et qui est la commission "Gure Mendia",notre ontagne. On va devoir intégrer nos voisins navarrais dans cette commission pour réfléchir tous ensemble [...] On sait très bien aujourd'hui qu'il y a plusieurs modes pour gérer les montagnes. Il y a des l'écobuage, mais il y a aussi le girobroyage. Il faut effectivement qu'on s'entende sur les mêmes méthodes à mener."

Solange Demarcq-Eguiguren, maire de Biriatou © Radio France - SG

Mais avant de parler de reconstruction, il faut évoquer le bilan. "Il nous faut essayer d'établir une méthodologie pour permettre de savoir où on en est au niveau biodiversité, tel quel a été l'impact de ces incendies. Su'est ce qu'on peut mettre en place pour rétablir les corridors naturels ? La biodiversité ne s'arrête pas à la moitié de la moitié de la montagne. Le reboisement aussi". L'édile de Biarriatou évoque une future réunion avec Natura 2000 afin de mettre en place un planning. Solange Demarcq-Eguiguren va également dans les prochains jours tenter de trouver quelles instances peuvent contribuer financièrement pour reboiser le massif. Côté navarrais, ce sera "intégralement pris en charge par le gouvernement, assure le maire de Bera, Aitor Elexpuru. Cela commencera sans doute après le printemps explique-t-il. Avant d'ajouter : les estimations des dégâts sont en cours, et des aides pour les éleveurs sont déjà prévues."

"Ils en sont déjà à replanter alors que nous, on est en train d'évaluer les dommages. C'est aussi ça la coopération, s'appuyer sur ce qui se fait de ce côté pour être nous un petit peu plus exigeants, réactifs et alerter nos instances Sur la nécessité d'aller vite aussi", conclue la maire de Biriatou. "Ce premier contact aura au moins permis de faire connaissance et d'échanger des informations sur tous les aspects qui touchent à la Rhune", résume Joseba Erremundeguy, délégué à la coopération transfrontalière à l'Agglo.