"Ensemble pour vaincre les ténèbres" : Noël mélancolique pour les Ukrainiens

Il n'y avait plus beaucoup de places assises. Beaucoup de familles françaises et ukrainiennes ont assisté ce dimanche 8 janvier 2023 au concert caritatif donné à l'occasion du Noël orthodoxe des Ukrainiens à 14h30 à la basilique Saint-Nicolas de Nantes.

ⓘ Publicité

L'événement était organisé par l'association Volya, créée en août dernier, dont le nom signifie à la fois "liberté" et "volonté" en Ukrainien. Objectif de ce concert : collecter des fonds, notamment pour acheminer de la nourriture et des vêtements chauds en Ukraine, mais aussi des générateurs d'électricité, car l'hiver y est particulièrement rude depuis plusieurs semaines.

Un moment de partage et de convivialité pour le premier Noël que ces Ukrainiens passent loin de leurs familles. Les visages deviennent mélancoliques à mesure que la musique résonne sous les voûtes de la basilique. Des chansons traditionnelles ukrainiennes se mêlent aux classiques de Beethoven ou aux chants de Noël français.

"Un message de paix, d'espoir" Anna, ukrainienne

Certains arborent un petit drapeau Ukrainien épinglé sur le cœur, comme Anna, 56 ans, qui vient de Kiev. Elle est arrivée en France il y a maintenant 20 ans. "Je suis mariée à un Français, confie-t-elle, et généralement on fête Noël deux fois : à la française et à l'ukrainienne." Mais cette année, à cause de la guerre qui dure depuis bientôt un an, Noël a pour elle une saveur bien différente. "Ce concert, c'est un message de paix, d'espoir, de sérénité que je souhaite pour mon pays et pour le monde entier."

De nombreuses familles françaises et ukrainiennes ont assisté à ce concert caritatif © Radio France - Léonie Cornet

Pour beaucoup d'Ukrainiens, c'est le premier Noël passé loin de leurs familles. Alona a dû tout quitter du jour au lendemain. "Je suis arrivée toute seule en mars 2022, raconte-t-elle à mi-voix. Ma famille est toujours en Ukraine. Ils sont tous ensemble, et à Noël ils ont beaucoup mangé et chanté là-bas. Ce n'est pas très grave, je me dit que j'ai trouvé une famille ici, et l'association m'aide beaucoup au quotidien."

Acheminer de l'aide humanitaire d'urgence

Le concert était ouvert à tous pour récolter des fonds. "Tous les fonds vont servir à aider les familles qui sont ici, explique Nataliya Batarina, co-fondatrice de l'association Volya, notamment pour leur apprendre le français, mais aussi pour acheminer de l'aide humanitaire d'urgence, parce que la situation s'aggrave chaque jour."

La situation s'aggrave, mais si Nataliya devait résumer ce concert en deux mots : "Inclusion, partage. Nous sommes là ensemble, et il n'y a que comme ça que nous vaincrons les ténèbres." Selon Nataliya, 5.000 Ukrainiens seraient encore en Loire-Atlantique. Et la plupart n'attendent qu'une chose : pouvoir repartir.