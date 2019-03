"On enterre l'ancienne école" à Ailly-sur-Noye

Amiens, France

Les camions de chantier sont arrivés et les premiers coups de pelles ont été donnés jeudi dernier, mais ils ont tout de même tenus à organiser cette manifestation. Une cinquantaine d'habitants d'Ailly-sur-Noye, au sud d'Amiens, ont défilé ce samedi matin pour dénoncer la destruction de l'ancienne école des garçons qui laissera place bientôt à un parking.

Défendre leur patrimoine

L'école a fermé ses portes en 2012 mais pour tout le monde, ici, le bâtiment qui date de 1887 et qui est resté debout après les deux Guerres mondiales, fait partie du patrimoine. "Il a une âme, on ne détruit pas un bâtiment comme celui-ci", affirme Marie-Pierre. Pour cette mère de famille, la mairie aurait pu le réhabiliter. "On a besoin de locaux pour les associations, on a pas de salle", dit-elle. D'autant que la DRAC -la direction des affaires culturelles - leur a apporté son soutien il y a quelques jours. Dans un courrier, elle cite l'architecte des bâtiments de France pour qui la démolition de l'édifice serait "une atteinte irrémédiable à l'environnement urbain".

Mobilisation des habitants d'Ailly-sur-Noye dans la Somme contre la construction d'un parking à la place de l'ancienne école des garçons © Radio France - Hajera Mohammad

Un carton rouge pour la maire

Les manifestants ont défilé de la place du général De Gaulle jusqu'à la rue Pellieux où se situe l'école. Là, ils ont déposé une gerbe de fleurs. Tous portent tous un brassard noir "parce qu'on enterre notre école", explique, émue, une manifestante. Tous, tiennent également dans la main, un carton rouge. "Comme au football, quand un joueur a mal agi, l'arbitre sort un carton rouge pour lui signaler qu'il est 'out', hors-jeu et qu'il doit dégager", explique un habitant. Un message à peine masqué à la maire d'Ailly-sur-Noye, accusée par ces habitants, d'être passée en force pour construire ce parking.

Les habitants d'Ailly-sur-Noye vont déposer une gerbe pour "enterrer" l'ancienne école de la commune. La mairie a décidé de la détruire pour construire un parking à la place pic.twitter.com/5DkotagpdV — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) March 2, 2019

Présente en mairie pendant que se déroulait cette manifestation, Marie-Hélène Marcel, la maire n'a pas répondu aux sollicitations de France Bleu Picardie. Interrogée en janvier dernier, l'élue affirmait avoir tout tenté pour vendre l'édifice, en vain. La commune avait en revanche, besoin de places de stationnement supplémentaires pour la Maison des services qui sera construite à proximité de cette école.