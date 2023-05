Entorse à la tradition ou fin de l'histoire, un jeudi de l'ascension sans Marche des élus

C'est forcément une déception pour l'association qui organise la marche des élus depuis 1974. Il n'y aura pas d'édition 2023. De mémoire de marcheurs, cela n'est arrivé que deux fois en 2020 et 2021 pour cause de Covid-19. La dernière édition s'est tenue l'an dernier à Sermiers et avait rassemblé 1331 marcheurs. Des élus, des citoyens, discutant et allant du même pas sur les boucles organisées. Des parcours de 6, 9 ou 12 km. De l'aveu même des organisateurs, ce rendez-vous annuel est lourd à organiser et cette année, personne n'a souhaité s'y frotter nous a confirmé le président de l' association Florent Noël. Entorse ou fin d'une belle histoire, l'avenir le dira. Depuis sa création en 1974, dans les cantons ouest de Reims, la Marche des élus a rassemblé 64 882 participants.

ⓘ Publicité