Plus de 1.000 motards rassemblés à Lille contre le contrôle technique obligatoire

Venus du Nord et du Pas-de-Calais, plus de 1.000 motards se sont retrouvés à Lille.

Les rues de Lille ont vrombi, ce samedi 26 novembre. Entre 1.000 et 1.200 motards se sont rassemblés sur la place de la République, pour protester contre le contrôle technique obligatoire pour les deux roues, réinstauré fin octobre par le Conseil d'État , et qui pourrait être effectif dès 2023.

L'efficacité en question

David a fait la route entre amis depuis Armentières. Pour ce collectionneur, pas question de payer pour faire contrôler des machines qu'il passe son temps à entretenir : "Nous les motards, on prend soin de nos véhicules, on est très attentifs. Moi j'ai quatre motos. Payer 70 euros de contrôle technique à chaque fois, ça fait beaucoup", défend-il.

Pot d'échappement, rétroviseur, guidon... avec un contrôle technique, les customisations dont sont férus les motards seraient rendues plus difficiles. "Toutes ces modification ne nuisent en rien à la sécurité, et devraient être supprimées, regrette Hugues-Eric, biker depuis plus de 40 ans. On veut garder notre liberté de personnaliser, et ne pas avoir une moto qui correspond à une carte grise, mais une carte grise qui tienne compte de la moto telle qu'elle est."

Car souvent ce n'est pas la mécanique qui coince selon les chiffres de la Fédération Française des Motards en Colère. "Ce sont moins de 0,3% des accidents qui sont dus à des problèmes techniques. Donc ce n'est pas sur cette base là qu'on va changer les chiffres de la sécurité routière", avance Philippe Maussion, son représentant dans le Nord.

Il milite pour remplacer le contrôle technique par plus de prévention et plus d'entretien des infrastructures routières. Mais ces pistes ne suffiraient pas à améliorer la sécurité des motards sur la route selon le Conseil d'État.