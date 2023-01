Entre 100 et 150 pompiers côte-d'oriens vont manifester contre la réforme des retraites à Dijon

C'est plutôt rare de les voir manifester mais là, "la colère était trop grande", témoigne David Camus, vice président du syndicat autonome des sapeurs pompiers professionnels de Côte-d'Or. Entre 100 et 150 pompiers, venus de tout le département, vont manifester ce jeudi 19 janvier à Dijon contre la réforme des retraites. "Mes collègues et moi-même sommes inquiets. On ne se voit pas, à 59 ans, monter dans un engin incendie ou dans une ambulance comme j'ai pu le faire cette nuit. Deux ou trois départs sur le terrain après minuit, c'est de la pénibilité." Repousser l'âge de départ à la retraite serait dangereux d'après David Camus, autant pour les pompiers que pour la population. "Ce n'est rassurant pour personne de voir un pompier de 59 ans monter à l'échelle pour sauver un enfant par exemple."

"Il en va de notre santé"

"En Côte-d'Or, on a encore enterré des collègues de 65 ans hier, des collègues qui a 45 ans peuvent tomber malades donc nous, on veut se préserver. C'est démontré, l'espérance de vie des sapeurs-pompiers professionnels est de six ans de moins que la population normale, donc c'est pas possible de partir à 59 ans."

Les agents administratifs et techniques des casernes seront eux aussi dans le cortège dijonnais ce jeudi 19 janvier. Pour rappel, la manifestation partira place de la Libération à 14h00.