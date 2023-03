Entre 12 et 14 caméras, cinq lieux ciblés : la vidéoprotection présentée aux Corpopétrussiens

Le projet est désormais ficelé. Après plusieurs semaines d'attente, la police nationale a rendu ses conclusions sur l'installation de la vidéoprotection à Saint-Pierre-des-Corps . Il y aura, dans un premier temps, entre 12 et 14 caméras, positionnées à cinq endroits bien définis : le centre commercial de la Rabaterie, l'avenue de la République au carrefour du PMU, le boulevard Jean Jaurès et le grand mail, la rue de l'Éridence et à l'intersection de l'avenue Paul Vaillant Courrier et de la rue Henri Barbusse. Mise en place prévue pour l'automne 2023.

Tout cela a été présenté à la population, lors d'une réunion publique ce jeudi 23 mars. Une vingtaine d'habitants y ont participé. S'ils ne remettent pas en cause le fait que la délinquance est en hausse de 10% sur un an, à Saint-Pierre-des-Corps, il ne sont pas tous convaincus qu'un tel dispositif est la solution au problème. "Moi, j'ai habité pendant très longtemps à Joué-lès-Tours, intervient un Corpopétrussien. Et à Joué-lès-Tours, vous êtes filmés de A à Z. Comme ça, c'est réglé. Vous avez des caméras partout et dès les entrées de ville. Ce n'est pas en n'en mettant çà et là qu'on change la donne."

L'opposition voudrait plutôt remettre "de l'humain" sur le terrain

Sa voisine de chaise, elle, regrette que les images ne soient pas visionnées en temps réel et ne soient utilisées que sur réquisition d'un officier de police judiciaire, comme le procureur de la République. "Quand je vous entends parler de vols, d'incendies, de trafic de drogue, j'ai l'impression que Saint-Pierre-des-Corps, c'est la French Connection. Mais ce n'est pas vrai. Ce qui est énervant, en revanche, et qui crée un sentiment d'agacement, ce sont les petites incivilités du quotidien. Les gens qui roulent à 100 km/h en plein centre-ville, qui se garent n'importe où, qui ne respectent rien en fait. Mais ces affaires-là, le procureur de la République, il en fait quoi ? Il a malheureusement d'autres chats à fouetter."

Pour Cyrille Jeanneau, à la tête d'un des groupes d'opposition de gauche "J'aime Saint-Pierre", il faudrait déjà remettre "de l'humain" sur le terrain. Sinon, ça ne changera rien, dit-il. "On n'a pas assez d'effectifs de police municipale, ni d'éducateurs pour faire de la prévention. Et il ne faut pas croire que la vidéoprotection sera l'alpha et l'oméga de toute politique de tranquillité publique."

"Rassurer la population"

L'équipe municipale en convient, ça ne va pas tout résoudre mais cela permettra au moins de "rassurer la population", assure Alain Garcia, l'adjoint en charge de la sécurité. "Il faut rendre la rue aux gens, poursuit-il. Et s'il le faut, on montera en puissance. Il est prévu qu'on installe d'autres caméras lors des prochaines années. Ce n'est qu'une étape."

Un discours qui séduit Frédérique. Elle s'est récemment fait voler le pot d'échappement de sa voiture. "J'ai réalisé que j'étais observée en fait, puisque je stationne mon véhicule depuis 26 ans dans l'avenue. Pour moi, cette vidéoprotection est le signe que la commune reprend sa place, qu'elle se repositionne dans les quartiers." La mairie ouvre aussi la voie à l'armement de la police municipale. Cela fera l'objet de prochains débats.