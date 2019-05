Entre 2,5 millions et 5 millions d'euros pour dépolluer l'ancienne usine SAFT à Angoulême

Angoulême, France

Il aura fallu sept ans avant que la réhabilitation de la friche industrielle, située quartier Saint-Cybard à Angoulême, ne devienne concrète. Jusqu'en 1984, l'ancienne usine SAFT y fabrique des piles avant de fermer. En 2012, une pollution des eaux du quartier est constatée mais personne ne réagit.

De nouvelles études, publiées en mars 2018, révèlent une pollution bien plus importante. Des métaux lourds et du trichloroéthylène, produit très volatile, sont présents dans les eaux. Les habitants de Saint-Cybard sont, alors, invités à ne plus utilisés l'eau des puits. Des études plus approfondies sur les conséquences dans l'air sont demandées.

Sept ans plus tard, les premières mesures

Plus d'un an après la publication de ces mesures, et sept ans après les premiers signalements, la préfecture de Charente, le conseil départemental (qui a hérité du site en 2004) et la ville d'Angoulême ont présenté un plan de réhabilitation du site industriel, mardi, lors d'une réunion publique.

Le désamiantage et la démolition de l'ancienne usine est envisagée en fin d'année 2019. La dépollution du site industriel prévue d'ici 2021. Un accord de gestion du terrain sera signé prochainement entre le conseil départemental et la mairie d'Angoulême. Il prévoit, notamment, un plan local d'urbanisme de cinq ans où aucun projet non public ne sera autorisé sur le site.

© Radio France - Guillaume Drechsler

© Radio France - Guillaume Drechsler

© Radio France - Guillaume Drechsler

© Radio France - Guillaume Drechsler