Entre 2.600 et 5.000 manifestants à Rennes ce vendredi, "le 49.3 c'est la goutte de trop"

Les syndicats souhaitaient surtout un rassemblement symbolique, pour montrer leur opposition à l'usage du 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites . Seulement quelques heures après leur appel à manifester, ils ne s'attendaient pas à voir autant de monde dans les rues de Rennes ce vendredi 17 mars. Environ 2.600 personnes ont répondu présent selon la préfecture, 5.000 selon le syndicat FO.

ⓘ Publicité

"C'est une réussite cette manifestation, mais c'est aussi la preuve que ce 49.3, c'est la goutte de trop. Il y a énormément de colère. On est face à un gouvernement qui méprise les syndicats, les travailleurs, les grévistes. Le 49.3, ça va tout faire péter", réagit Clément, un militant CGT, qui ambiance la foule avec son mégaphone. Comme lui, de nombreuses personnes sont venues manifester spontanément, avec des pancartes en référence au 49.3.

De nouvelles actions la semaine prochaine

La manifestation s'est déroulée dans le calme. Aucun incident n'est à signaler. Difficile maintenant d'imaginer l'ampleur de la mobilisation la semaine prochaine. Des blocages routiers sont annoncés à l'entrée de Rennes lundi prochain. Les surveillants des épreuves anticipées du baccalauréat sont appelés à se mettre en grève lundi et mardi. L'intersyndicale va également se réunir ce lundi pour réfléchir et mettre en place de futures actions. Une nouvelle journée de grève interprofessionnelle et nationale est prévue le jeudi 23 mars.