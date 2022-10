Entre 200 et 300 caravanes attendues à Bergerac pour un rassemblement évangélique des gens du voyage

L'arrivée de centaines de caravanes à Bergerac pourrait en impressionner plus d'un ce dimanche et pendant 15 jours. Plusieurs dizaines de familles se rassemblent autours de plusieurs pasteurs pour un rassemblement évangélique régional qui clôture les "missions évangéliques" qui débutent au mois de mai chaque année. Cet événement est de retour après deux années d'annulation à cause du Covid. La communauté d'agglomération de Bergerac est chargée de l'accueil de cet énorme convoi de caravanes.

La police et la gendarmerie mobilisées pour l'arrivée des caravanes

Avant l'arrivée de nombreux membres de cette communauté de toute la région Nouvelle-Aquitaine et même au-delà, la CAB (Communauté d'agglomération de Bergerac) veut rassurer : "pour que cela se fasse dans de bonnes conditions, j'ai demandé aux services que toute la logistique soit mise en place, et je suis tout à fait confiante en ce qui concerne ces 15 jours" explique Fatiha Bancal, la vice-présidente chargée des gens du voyage et de la politique de la ville.

"Beaucoup de gens ont peur quand on parle de gens du voyage" David Douaire, Pasteur

Des équipes de polices et de gendarmeries seront déployées sur les routes du département pour faciliter l'arrivée des caravanes. Une fois sur place, les familles pourront s'installer sur l'aire de grand passage des gens du voyage, en plus de deux terrains qui appartiennent à la Mairie de Bergerac. La CAB se charge de mettre en place des poubelles et l'électricité pour les caravanes.

Les commerces et restaurants prévenus de l'arrivée de ces nombreuses caravanes

"Beaucoup de gens ont peur quand on parle de gens du voyage" regrette David Douaire, le pasteur de l'église évangélique de Bergerac qui est le responsable de cet événement : "Nous, on est une mission évangélique" et veut balayer tous les soupçons qui pourraient se porter sur cette fête organisée par cette communauté "sur place, on aura des équipes de surveillance, nous sommes garants de la sécurité. Même pour nous, on a besoin de sécurité, on a besoin d'avoir ordre dans la mission, on a beaucoup de familles". Par ailleurs, les participants de cet événement vont prévenir les commerces et restaurants voisins pour qu'ils se préparent à l'arrivée de très nombreux clients.