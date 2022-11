Bayonne : entre 250 et 300 personnes vivent à la rue, estime le président de la Croix Rouge

L'unité locale de Bayonne de la Croix Rouge française recrute. Elle a besoin d'une vingtaine de bénévoles supplémentaires pour renforcer les maraudes. L'objectif est d'aller à la rencontre des sans-abris sur le BAB (l'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz) et obtenir des places d'hébergement en lien avec le 115. Pour en parler, ce mardi, Jean-Pierre Arriol, le président de la Croix Rouge à Bayonne était l 'invité du 6-9 de France Bleu Pays Basque.

France Bleu Pays Basque : Vous recherchez toujours une vingtaine de bénévoles. Le bénévolat est en baisse ?

Jean-Pierre Arriol : Comme chaque année, on cherche une vingtaine de bénévoles. L'année dernière, c'était 30. Cette année, il y a quand même des raisons particulières pour lesquelles il nous manque du monde. Il y a un certain désengagement qu'on a pu noter depuis la fin de la période Covid, et on peut le comprendre. Ça a été une période d'une très grande solidarité dans laquelle on a vu qu'elle s´était exercé de manière tout à fait exceptionnelle. Et évidemment, avec la fin des confinements et le retour à une situation un petit peu plus normale, on va dire que les esprits se sont un petit peu éloignés. Surtout notre jeunesse, puisque c'est en matière de jeunes qu'on a un gros déficit chez les maraudeurs. Cette jeunesse, elle a voulu un petit peu profiter après une période de frustration assez longue et on peut le comprendre. Et ajoutez à ça des conditions climatiques très favorables cette année et l'hiver n'est pas tout à fait arrivé, donc les esprits ne sont pas encore à la solidarité qui est nécessaire.

Concrètement en quoi consiste le travail des maraudes ?

Il y a plusieurs axes. Le premier c'est celui, en lien avec le 115, d'héberger les personnes qui sont sans abri. Le 115 est un dispositif d'urgence sociale qui permet d'obtenir des places d'hébergement. Tous les jours nous sommes en lien avec les sans-abris pour leur obtenir évidemment ces places d'hébergement lorsqu'ils les sollicitent. C'est aussi d'aller à la rencontre des gens de la rue, et cela c'est l'essence même de la maraude, pour créer un lien social, pour le retrouver, pour le maintenir quand il existe et surtout pour aller identifier les besoins qu'ils ont ; les orienter vers les travailleurs sociaux, vers les services de santé, et donc faire en sorte que tous les malheurs qui les attendent dans la rue puissent être anticipés.

Sur le BAB, combien de personnes sont à la rue ?

On peut considérer qu'on en rencontre tous les soirs une quarantaine. Il y a entre 250 et 300 personnes dans la rue actuellement dans le BAB. On chiffre à peu près à 250 ces personnes et on en voit à peu près une quarantaine tous les soirs. Les autres, on peut les rencontrer aussi dans la journée. Mais tous les soirs, on va vers ceux qui ont décidé ou qui sont contraints de rester dans la rue, qui n'ont pas pu rejoindre les dispositifs d'urgence. Surtout, on va à ce moment-là leur donner des boissons chaudes, un peu de nourriture, des couvertures et voir s'il y a des besoins plus importants à régler à l'instant T.

Est ce qu'il y a des risques pour les maraudeurs ? Quel public est ce que vous rencontrez ?

Je dirais que non parce que les maraudeurs sont formés. Il y a une formation qui s'appelle Solidarité, une excellente formation de la Croix-Rouge qui a pour but donc de fixer les objectifs de la maraude et les limites de notre action. C'est très important de garder des limites. Ça a pour objectif aussi de nous montrer les postures que nous devons avoir et d'informer surtout sur les caractéristiques des gens de la rue, c'est à dire avec toute leur histoire, tout leur passé, leurs addictions, leurs problèmes de santé, et les problèmes spécifiques qu'il peut y avoir. Nos maraudeurs doivent être absolument formés à la connaissance de ces caractéristiques là. Et puis surtout aux postures qu'ils doivent observer.

Informations et inscriptions auprès de la Croix Rouge au 05 59 59 40 46.