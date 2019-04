Entre 300 et 400 gilets jaunes défilent à Caen hors de la zone interdite pour l'acte XXIII du mouvement

Caen, France

Pour un 23e samedi consécutif, les gilets jaunes ont défilé dans l'agglomération caennaise. La préfecture du Calvados avait à nouveau déterminé une zone interdite dans le centre-ville de Caen. Les manifestants se sont donc retrouvés devant le conservatoire, en musique.

Rassemblement de #GiletsJaunes à #Caen hors de la zone interdite par la préfecture du Calvados pour l'#ActeXXIII du mouvement. Certains donnent un concert devant le conservatoire pic.twitter.com/cNsesgXHWL — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) April 20, 2019

Une nouvelle marche alors qu'Emmanuel Macron aurait dû faire des annonces lundi, des mesures repoussées à jeudi prochain à cause de l'incendie de Notre-Dame-de-Paris. Mais ces annonces qui ont déjà fuitées, la majorité des gilets jaunes n'en attend rien. "On veut savoir ce qu'il dit, mais on sait bien qu'il ne dira rien, comme d'habitude," déplore Josiane. "S'il avait baissé le prix des carburants le 17 novembre, on ne serait plus là, détaille Philippe, mais on est Normands, on est têtu et on ne lâchera rien."