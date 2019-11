Entre 300 et 500 gilets jaunes mobilisés à Châtellerault

Pour fêter le premier anniversaire du mouvement, les gilets jaunes étaient entre 300 (selon la police) et 500 (selon les gilets jaunes eux-même) ce samedi à Châtellerault. Ils ont manifesté, plutôt pacifiquement, du rond-point de l'ex-Main Jaune jusqu'au centre-ville.

Châtellerault, France

Nous vous parlions cette semaine d'Aurélie et Valérie, mobilisées depuis tout juste un an. Ce samedi elles étaient évidemment parmi les plusieurs centaines ( 300 selon la police, 500 selon les gilets jaunes eux-mêmes) de gilets jaunes rassemblés à Châtellerault pour une manifestation entre le rond-point de l'ex-Main Jaune et le centre-ville. Un rassemblement plutôt pacifique même si les policiers ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour empêcher les manifestants d'accéder à la rocade.

Les gilets jaunes se sont d'abord rassemblés sur le rond-point de l'ex-Main Jaune, emblématique du mouvement. - Valérie (Gilet Jaune)

Les gilets jaunes de Châtellerault continuent à se mobiliser et veulent le faire savoir. - Valérie (Gilet Jaune)

Rassembler toujours plus, c'est l'objectif des Gilets Jaunes de Châtellerault. - Valérie (Gilet Jaune)