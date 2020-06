Ils étaient 300 manifestants selon la police, 900 pour les organisateurs, à défiler dans les rues de Nancy samedi 6 juin contre les violences policières et le racisme. La mobilisation s'est terminée par des images fortes, de manifestants agenouillés devant la police, avant de se disperser calmement.

Entre 300 et 900 manifestants mobilisés à Nancy contre les violences policières et le racisme

A Nancy, plusieurs centaines de manifestants se sont mobilisés ce samedi 6 juin, malgré l'interdiction de rassemblements en raison du contexte sanitaire, pour protester contre les violences policières et le racisme. Deux appels avaient été lancés, l'un par des associations et syndicats (NPA, Front Social 54, Union locale de la CGT) à 14h place de la République, l'autre à 15h place Carnot, largement relayé sur les réseaux sociaux. Les policiers ont dénombré 300 manifestants, 900 du côté des organisateurs.

Deux appels à la mobilisation

Une manifestation qui se déroule quinze jours après la mort de l'Afro-Américain George Floyd à Minneapolis, aux Etats-Unis, et au lendemain des publications du site d'informations Streetpress. Dans cette enquête, le pure player révèle que des milliers de policiers français partageaient sur Facebook des messages racistes et sexistes. Pour Ismaël, manifestant nancéien, cela illustre bien "l'impunité de certains représentants des forces de l'ordre". Des comportements qui l'inquiètent, et il estime avoir le devoir de les dénoncer.

D'après la police ils étaient 300 manifestants. 900 selon les organisateurs. © Radio France - Marie Roussel

"On a été unis devant le covid, il faut qu'on soit unis maintenant devant cette cause, poursuit Assan qui travaille à l'hôpital. Parce que le racisme, encore, en 2020... Ce n'est juste pas possible". Autour d'elle, les manifestants scandent "Police partout, justice nulle part" ou encore "Justice pour Adama". De la place Carnot, le cortège se met ensuite en route. Il défile dans les rues de Nancy, avant de déboucher rue Stanislas, où quelques policiers leur barrent l'accès à la place.

Lors de la manifestation, le 6 juin 2020. © Radio France - Marie Roussel

Les manifestants s'agenouillent, un geste devenu symbolique dans les manifestations anti-racistes. Puis, ils entament une minute de silence, avant de se disperser dans le calme.